به جابر روزبهاني نياز داريم

مهران شاهين طبع سرمربي تيم بسكتبال جوانان با بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت : علاوه بر جابر ، آرن داودي كه طول درمان زانوي خود را پشت سر گذاشته است در اردويي كه از جمعه شب آغاز مي شود حضور پيدا خواهد كرد تا در مسابقات جوانان آسيا درهند كمك حال تيم باشد .

شاهين طبع در مورد حامد مرشدي گفت: حامد مرشدي هم با آسيب ديدگي از ناحيه كشاله ران روبروست و جاي خالي او هم در تيم ملي كاملا احساس مي شود و چنانچه آسيب ديدگي اش بر طرف شود به تركيب اضافه مي شود هر چند كه سهل نگاري هاي وي باعث شد تا به موقع درمان نشود. سرمربي تيم جوانان با اشاره به اينكه اردني ها براي مسابقات غرب آسيا اصلا ميزبان شايسته اي نبودند گفت: در اين مسابقات كه صعود ما از قبل مشخص شده بود چنانچه به يكي از تيمهاي اردن و يا عراق مي باختيم لبنان از صعود به مرحله نهايي باز مي ماند اما از آن جهت كه نشان بدهيم ما انتقام جو نيستم و در اين شرايط هم با آنكه با تباني ساجس لبنان والوحده سوريه تيم صنام از صعود به مسابقات نهايي آسيا باز ماند، حاضر نيستم از بازي جوانمردانه تخطي كرده و با يك باخت كه در صعود ما تاثيري نداشت ، لبنان را از رسيدن به آنچه كه قابليتهاي فني اش برايش مي توانست رقم بزند باز داريم. شاهين طبع در مورد شناخت حريفان در مسابقات نهايي آسيا گفت: آنچه كه مسلم است تيمهاي چين ، كره ، عربستان وقطر تيمهاي قدرتمندي دارند كه با قدرت تمام در اين مسابقات حضور پيدا مي كنند اما از آنجا كه شنيده ام ، تيم چين در اين مسابقات بازيكن بالاي 10/2 متر نخواهد داشت.