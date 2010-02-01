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۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

ترکستانی به مهر خبر داد:

پرونده‌ ای از حوادث بعد انتخابات در شورای انضباطی وزارت بهداشت نداریم

پرونده‌ ای از حوادث بعد انتخابات در شورای انضباطی وزارت بهداشت نداریم

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت گفت: پرونده ای از کمیته انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی در مورد حوادث پس از انتخابات به شورای مرکزی انضباطی ارجاع نشده است.

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پرونده انضباطی به شورای مرکزی ارجاع شده است، گفت: پرونده ای که مربوط به حوادث پس از انتخابات باشد به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت ارجاع نشده و من نیز چنین پرونده ای ندیده ام.

وی اضافه کرد: در این مدت پرونده ای که به این موضوعات مربوط باشد و یا آماری در این زمینه به ما اعلام نشده است.

ترکستانی خاطرنشان کرد: پرونده های مربوط به این موضوعات ابتدا به کمیته های انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی می رود و در صورت نیاز به شورای مرکزی انضباطی ارجاع می شود.

کد مطلب 1027678

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