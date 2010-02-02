خاک لرستان نان آور بیکاران غیربومی!/ لرستان بیکارترین استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، برای دیدن فرصتهای از دست رفته نیاز نیست جای دوری رفت. در همین نزدیکی ها از دورود و ازنا گرفته تا الیگودرز و نورآباد فرصت های شغلی بخش های کشاورزی، دامپروری و شیلات لرستان در اختیار غیربومی هایی از استانهای دیگر کشور است که این نکته جای تامل دارد.

کشاورزی در استان لرستان با دارا بودن 800 هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید سالانه بیش از دو میلیون تن محصول پایه اقتصاد مردم این سرزمین محسوب می شود ولی امروز این رکن درآمدزای اقتصادی در دست کشاورزانی از دیگر استانهای کشور است که این امر زنگ هشدار را برای مسئولان بیکارترین استان کشور به صدا درآورده است.

استاندار لرستان در این زمینه سخنان قابل تاملی دارد. سید حسین صابری در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در حال حاضر 80 درصد کشاورزانی که در شهرستان دلفان مشغول به فعالیت هستند اهل شهرستان نهاوند از استان همدان هستند.

وی ادامه داد: این در حالی است که بخش عمده ای از کشاورزان شهرستان ازنا نیز خوزستانی هستند که با توجه به بیکاری به لرستان آمده اند و مشغول به کار شده اند.

استاندار لرستان با بیان اینکه غیربومیها فرصت اشتغال را از لرستانیها گرفته اند، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان و باغداران دورودی نیز از شهرستان قم برای کار به لرستان آمده اند.

صابری با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی لرستان به عنوان یک استعداد غنی در دست کشاورزان دیگر استانهاست، گفت: در لرستان تنها افغانیها نیستند که فرصت های شغلی را اشغال کرده اند.

وی به فرصت های از دست رفته بخش شیلات لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر بخش عمده ای از موافقت های اصولی صادر شده برای شیلات لرستان را شهرکردیها گرفته اند و مشغول به کار هستند.

بهترین فرصت اشتغال لرستان در اختیار دیگران است

استاندار لرستان با اشاره به درصد بالای بیکاری در استان لرستان گفت: در حال حاضر بهترین فرصت های اشتغال در استان ما در اختیار دیگران است.

صابری با تاکید بر اینکه اشتغال تنها پشت میز نشینی نیست، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر جوانان ما به دنبال کارمندی و اشتغال در ادارات هستند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت سند چشم انداز و برنامه پنجم بحث کشاورزی است، خاطرنشان کرد: ما برنامه ریزی جدی در زمینه کشاورزی، صنایع مرتبط و گردشگری انجام داده ایم و جلسات این کارگروه به همان شدت کارگروه اشتغال تشکیل می شود.

استاندار لرستان همچنین از عدم هماهنگی میان سیستم آموزشی در این استان و فارغ التحصیلان مورد نیاز بازار کار انتقاد کرد و گفت: ما ناهماهنگیهای جدی در زمینه آموزش عالی داریم به طوریکه در حال حاضر با سیل فارغ التحصیلان بیکار در زمینه هایی که مورد نیاز استان نیست، مواجه شده ایم.

اشتغالی که با خون جگر تولید می شود به دیگران می رسد

صابری یادآور شد: مشکل ما همین جاست که بیش از 60 درصد اشتغالی که ما با خون جگر در بخش کشاورزی تولید کرده ایم به دیگران می رسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هندوانه کاری دورود در دست قمی ها و حوضچه های پرورش ماهی لرستان در دست شهرکردیهاست، گفت: با این روند نمی شود با بیکاری جوانان لرستانی مبارزه کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه رکن اقتصاد و اشتغال لرستان بر پایه کشاورزی استوار است، یادآور شد: در حال حاضر 32.7 درصد اشتغال لرستان در بخش کشاورزی است در حالیکه میانگین کشوری در این زمینه 28 درصد است.

وی ادامه داد: لرستان با قابلیت های منحصر به فرد در زمینه کشاورزی، باغداری، دامپروری، شیلات و گردشگری می تواند به یکی از استانهای درآمدزا در این حوزه تبدیل شود که این امر نیازمند همت جوانان لرستانی است.

استانهای دیگر کار کشاورزی لرستان را انجام می دهند

برای آگاهی از نظرات دانشگاهیان در این زمینه به سراغ رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان رفتیم.

رئیس دانشکده کشاورزی لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه عمده کشاورزان لرستانی سن شان بالا رفته و قادر به ادامه کار نیستند. این در حالی است که جوانان لرستانی نیز رغبتی به ادامه کار پدران خود در حوزه کشاورزی ندارند.

پرویز لچیناتی تصریح کرد: این امر موجب شده که در حال حاضر عمده کار کشاورزی استان لرستان را غیربومی ها انجام می دهند.

وی با انتقاد از روند فعلی اشتغال غیربومیها در بخش کشاورزی لرستان عنوان کرد: متاسفانه کار ترویج و آموزش در زمینه کشاورزی در لرستان ضعیف است.

یکی از حوادثی که هر روز ذهنمان را درگیر می کند حادثه فرو ریختن ساختمان در سعادت آباد تهران است که جمعی از جوانان جویای کار لرستان را به کام مرگ کشاند اما مصیبت بزرگ مرگ این جوانان نیست بلکه معضلی به نام بیکاری است که جوانان لرستانی را برای پیدا کردن کار راهی دیگر استانها می کند در حالی که خاک پربرکت لرستان نان آور و روزی آور بیکارانی از استانهای دیگر کشور است

رئیس دانشکده کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: دانشگاه لرستان به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تولید دانش کشاورزی در استان این آمادگی را دارد که در این زمینه به بخش کشاورزی استان کمک کند.

وی با تاکید بر آمادگی هیئت علمی این دانشکده برای کمک در این بخش عنوان کرد: دانشکده کشاورزی لرستان هم از نظر کشت های الگویی و هم دیگر مباحث تخصصی حوزه کشاورزی آمادگی همکاری با فعالان این بخش است.

به هر حال این موضوع قابل تامل است که در بیکارترین استان کشور فرصتهای شغلی به راحتی از دست می رود تا لرستان همچنان حائز رتبه اول در صف استانهای بیکار کشور باشد.

یکی از حوادثی که هر روز ذهنمان را درگیر می کند حادثه فرو ریختن ساختمان در سعادت آباد تهران بود که جمعی از جوانان جویای کار لرستان را به کام مرگ کشاند. حادثه در تهران رخ داد ولی این لرستان بود که داغدار این مصیب عظیم شد.

اما مصیبت بزرگ مرگ این جوانان نیست بلکه معضلی به نام بیکاری است که جوانان لرستانی را برای پیدا کردن کار به دیگر استانها گسیل می دهد در حالی که خاک پربرکت لرستان نان آور و روزی آور برای بیکارانی از استانهای دیگر کشور است و جوانان لرستانی از این ظرفیت غافل مانده اند.

از دیگر سو تدبیر مسئولان برای آماده سازی این فرصت ها برای جوانان لرستانی از طریق ارائه تسهیلات و حمایت های زیرساختی همچنین در دستور کار قرار دادن کارهای ترویجی و تبلیغی در این زمینه می تواند رغبت از دست رفته جوانان لرستانی برای در دست گرفتن فرصت های موجود در بخش کشاورزی را احیا کند.

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