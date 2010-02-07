هرمنوتیک در ایران نیازمند بازنگری است

دکتر بیژن عبدالکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت معرفی آثار و آرای متخصصان هرمنوتیک در ایران گفت: طی 15 سال اخیر استقبال از مسائل هرمنوتیکی در ایران مناسب بوده و در بعضی از حوزه ها آثاری ترجمه شده است.

استاد فلسفه دانشگاه آزاد درباره ضرورت معرفی بهتر این آثار و آراء اظهار داشت: هرمنوتیک بحث بسیار مهمی است، در واقع شاید یکی از مسائل ما همان حوزه هرمنوتیک است یعنی فهم به خصوص فهم و درک کتاب الهی .

عبدالکریمی درمورد نواندیشی دینی در ایران و نسبت آن با هرمنوتیک گفت: نواندیشی دینی در تقابل با اندیشه سنتی به درستی بیشتر بر روی وصف تاریخی قرآن دست می گذارد. اما از تبیین وجه فراتاریخی کتب مقدس ناتوان است. به همین دلیل در این حوزه باید تجهیز شود. دیدگاه سنتی در مواجهه با فهم کتب مقدس به دلیل عدم آشنایی با تفکر تاریخی دوره جدید و به دلیل انکار حیث تاریخی (جنبه تاریخی) کتب مقدس در واقع ناخودآگاه و به نحو نامتأملانه و ناآگاهانه امکان رجوع به کتاب مقدس را برای انسان دوره معاصر منتفی می کند.

این نویسنده و مترجم خاطر نشان کرد: نیازمند مسیر دیگری در حوزه هرمنوتیک هستیم که هم وصف تاریخی کتاب مقدس وهم وصف غیرتاریخی و فراتاریخی آن را به نحو توأمان بتواند تبیین کند.