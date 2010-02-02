سینمای ایران در پاکستان مخاطبان زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میر تحلیلگر معروف پاکستانی و سید ایاز بادشاه سردبیر روزنامه شرق پاکستان در بازدید از خبرگزاری مهر درباره سینما و تلویزیون ایران صحبت کردند.
حمید میر تحلیلگر روزنامه چنگ به خبرنگار مهر گفت: سینما در پاکستان تحت تاثیر بالیوود است، به دلیل هجوم فیلمهای بالیوودی به پاکستان سینمای کشور ما نابود شده است و مردم ترجیح میدهند فیلمهای ارزان قیمت بالیوودی را تهیه کنند. دسترسی آنها به این فیلمها سریع و ساده است.
وی افزود: فیلمهای هندی بسیار غربی شدهاند و بعضی از آنها اصول و هنجارهای اخلاقی که در جامعه سنتی پاکستان وجود دارد نادیده میگیرند. در مقایسه با سینمای هند، سینمای ایران سینمایی نجیب و اخلاقی است که مسائل انسانی را به شکلی قابل باور و با تکنیک بالا به نمایش میگذارد.
این روزنامهنگار گفت: سینمای ایران در پاکستان و افغانستان مخاطبان زیادی دارد،DVD فیلمهای ایرانی به قیمت 100 روپیه (1000 تومان) در بازارها خرید و فروش میشوند. من از طریق اینترنت اطلاعاتی درباره فیلمهای جدید ایرانی به دست میآورم و آنها را تهیه میکنم.
میر به خبرنگار مهر گفت: زمانی بیش از 50 شبکه تلویزیونی در پاکستان وجود داشت که اغلب آنها خصوصی بودند که به دلایل مالی و بحرانهای اقتصادی بسیاری از آنها تعطیل شدهاند. رکود اقتصادی حاکم بر جهان باعث شده بسیاری از حامیان مالی این شبکهها ورشکسته شوند. با این وجود شبکههای حرفهای همچنان به فعالیت ادامه میدهند.
وی افزود: روزنامهنگاران و برنامهسازان در پاکستان سالها است برای تحقق دموکراسی در این کشور تلاش میکنند، دولتها میآیند و میروند اما روزنامهنگاران هستند که به فعالیتشان ادامه میدهند.
این روزنامهنگار و کارشناس رسانه ادامه داد: کشورهای اسلامی میتوانند رسانههایی مشترک داشته باشند، بعضی دولتهای کشورهای اسلامی اتحاد مردمشان را نمیخواهند اما میتوان امیدوار بود روزی رسانههایی با اهداف مشترک و نیازهای یکسان در کشورهای اسلامی تشکیل شود.
میر گفت: شبکههای تلویزیونی در ایران مجهز و مدرن ههستند و نیروهایی خبره و ماهر آنها را اداره میکنند. در پاکستان هم این نیروهای متخصص و استودیوها وجود دارد. رسانههای ایرانی نیاز میدان گستردهتری برای فعالیت دارند تا تاثیرگذاری مضاعف بیابند. سینماگران و برنامهسازان ایرانی میتوانند برای کارگاههای آموزشی به پاکستان سفر کنند و به کارگردانهای پاکستانی تجربیاتشان را منتقل کنند.
سید ایاز بادشاه سردبیر روزنامه شرق نیز که در این جلسه حضور داشت گفت: مجید مجیدی یکی از فیلمسازان برجسته و شاخص ایرانی است که فیلمهای او در سطح جهان دیده و تحسین شدهاند. نگاه انسانی حاکم بر سینمای ایران را دوست دارم. بازیگران ایرانی از بسیاری از ستارههای سینمای هالیوود و بالیوود بهتر هستند و بازی حسی و تاثیرگذاری دارند.
