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۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

تشکری هاشمی:

ورود خودروهای حامل سوخت و موتورسیکلت به تونل توحید مجاز نیست

ورود خودروهای حامل سوخت و موتورسیکلت به تونل توحید مجاز نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: خودروهای حامل سوخت و موتورسیکلت ها مجاز به عبور از تونل توحید نیستند و باید از سطح تونل و خیابانهای مجاور تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: از ساعت 10 و 15 دقیقه صبح روز دوشنبه تونل توحید بر روی خودروها گشوده شده و اکنون و به دلیل اشتیاق شهروندان برای بازدید از تونل ترددهای پرحجمی در داخل و سطح تونل توحید در حال انجام است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم برای ایجاد تردد روان در چند روز آغاز گشایش تونل توحید تنها برای دیدن از این پروژه وارد تونل نشوند تا تردد در محورهای نواب و چمران با مشکل مواجه و بار ترافیک سنگین نشود، در زمان افتتاح تونل رسالت نیز چنین اشتیاقی از سوی شهروندان برای بازدید وجود داشت.

تشکری هاشمی تصریح کرد: از شهروندان انتظار می رود برای گرفتن عکس یا بازدید از جزئیات تونل سرعت خود را در داخل تونل کاهش نداده و یا توقف نکنند تا تردد در مسیر تونل توحید با مشکل مواجه نشود.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: خودروهایی که احتمالا در تونل دچار نقص فنی می شوند تنها مجاز به توقف در لاین ویژه ای هستند که برای ارایه خدمات اوژانسی در نظر گرفته شده و این خودروها مسیر تردد سایر خودروها را مسدود نکنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه برای نظارت و مدیریت ترافیک در تونل توحید مرکز کنترل ترافیک ویژه ای برای تونل و در مجاورت آن ایجاد شده است گفت: تمام مسیر تونل توحید از رمپ شمال تا انتهای رمپ جنوبی به وسیله دوربین های نظارتی تحت کنترل و نظارت است و با پوشش لحظه به لحظه تصویری بر ترافیک این تونل نظارت و مدیریت می شود.

وی همچنین از استقرار نیروی های راهنمایی و رانندگی، اوژانس، آتش نشانی و گروه های امدادی در مجاورت تونل توحید خبر داد که در صورت بروز هرگونه مشکل و حادثه ای در کوتاه ترین زمان برای رفع مشکل اقدام شود.

کد مطلب 1027734

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