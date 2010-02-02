رحمت امینی مدیر گروه نمایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد درباره فعالیت‌های خانه کوچک نمایش به خبرنگار مهر گفت: به دلیل برگزاری امتحانات دانشگاهی ، اجرای عمومی آثار دانشجویی در خانه کوچک نمایش به تعویق افتاده است. البته در این ایام خانه کوچک نمایش میزبان اجرای پایان‌‌نامه‌های کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده است. احتمال دارد برخی از این پایان‌نامه‌ها برای اجرای عمومی در خانه کوچک نمایش انتخاب شوند.



وی افزود: در اواخر بهمن‌ماه چند کار متقاضی اجرای عمومی را نیز بازبینی می‌کنیم تا وضعیت اجراهای عمومی خانه کوچک نمایش در اسفند‌ماه88 و فروردین‌ماه 89 مشخص باشد. در حال حاضر 12 گروه نمایش دانشجویی از دانشکده هنر و معماری به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه پیدا کردند و خود را برای این مرحله آماده می‌کنند.



مدرس و کارگردان تئاتر و عضو شورای عالی تئاتر دانشگاهی ایران درباره فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی خود گفت: بیشترین تلاشم را روی ارائه پایان‌نامه دکترای خود که راجع به تئاتر تعلیم و تربیتی کودکان و نوجوانان است متمرکز کردم. همچنین در حال بررسی دو نمایشنامه "بخت خفته" کاری متعلق به گروه سنی کودک و نوجوان و "کا" هستم تا برای اجرای عمومی یکی از آن‌ها اقدام کنم.

