۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

33 میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان گفت: برای اجرای 15 پروژه بهداشتی و درمانی 33 میلیارد و 10 میلیون ریال در استان گیلان سرمایه گذاری شده است.

حسن بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، افزود: خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز اورژانس از جمله این پروژه هاست.

وی ادامه داد: تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در شهرستانهای رشت، ماسال، صومعه سرا، تالش، انزلی، لنگرود، منجیل و شهر بیجاراز دیگر این پروژه هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین به ویژه برنامه های دهه فجر این دانشگاه اشاره کرد و یاد آورشد: مسابقه کتابخانی، مسابقات فرهنگی ورزشی، گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری جشن انقلاب در مراکز درمانی و ستادی و حضور در راهپیمای یوم الله 22 بهمن از برنامه های مهم این دانشگاه است.

کد مطلب 1027777

