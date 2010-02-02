33 میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان گیلان سرمایه گذاری شد

حسن بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، افزود: خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز اورژانس از جمله این پروژه هاست.

وی ادامه داد: تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در شهرستانهای رشت، ماسال، صومعه سرا، تالش، انزلی، لنگرود، منجیل و شهر بیجاراز دیگر این پروژه هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین به ویژه برنامه های دهه فجر این دانشگاه اشاره کرد و یاد آورشد: مسابقه کتابخانی، مسابقات فرهنگی ورزشی، گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری جشن انقلاب در مراکز درمانی و ستادی و حضور در راهپیمای یوم الله 22 بهمن از برنامه های مهم این دانشگاه است.