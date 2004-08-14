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۲۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۲۰

هفتمين المپياد ورزشي دانش آموزان دختر سراسر كشور

ورزشكاران فارس همه عناوين را به خود اختصاص دادند

رقابتهاي دووميداني هفتمين المپياد ورزشي دانش آموزان سراسر كشور با برتري مطلق دوندگان استان فارس به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين مسابقات كه درسه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه برگزارشد، درمقطع ابتدايي فارس به مقام اول رسيد، خراسان دوم شد و تهران درجاي سوم ايستاد . درمقطع راهنمايي باز فارسي ها به مقام قهرماني رسيدند. شهرستانهاي تهران درجاي دوم ايستاد و تهران با فاصله اي نزديك نسبت به ديگر حريفان عنوان سوم را به خود اختصاص داد. در رقابتهاي مقطع متوسطه نيز بار ديگر برتري فارسي ها تكرار شد.
آنها با شايستگي هر چه تمامتر عنوان اولي را تكرار كردند. تهران دوم شد و شهرستان هاي تهران درجاي سوم ايستاد. در آخرين روزاين پيكارها، در رقابتهاي مقطع راهنمايي و دررشته 60 متر با مانع شقايق كشاورزاز شهرستانهاي تهران به مقام اول دست يافت. در 800 متر ماندانا كريمي از فارس اول شد. در 200 متر آيدا فرزانه ازتهران به مقام قهرماني رسيد. دررقابتهاي دووميداني مقطع ابتدايي و در رقابتهاي پرش طول آيدا ستاري از تهران صاحب گردن آويز طلا شد. در پنجگانه مهشيد كنعاني از فارس اول شد. در رقابتهاي مقطع متوسطه و در 60 متر با مانع سكينه خليلي از شهرستانهاي تهران زودتر ازديگران ازخط پايان گذشت. در رشته پرش ارتفاع نيلوفر مجاب از تهران بيشتر از بقيه پريد و در رشته پرش طول راضيه بنياني در جاي نخست قرارگرفت. اين رقابتها روزگذشته درتهران به پايان رسيد.

 

کد مطلب 102779

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