برگی از تاریخ ایران و جهان

سیزدهم بهمن:

حضور امام(ره) در مدرسه علوی

درچنین روزی در سال 1357 امام خمینی(ره) در مدرسه علوی تهران و در جمع کارکنان و نویسندگان روزنامه اطلاعات به تبیین وظیفه خطیر مطبوعات و اهل قلم پرداختند .

به مناسبت ورود امام به وطن ، میلیونها ایرانی به برپایی آیین های جشن و سرور پرداختند . در بیشتر شهرستانها در پی ورود امام خمینی (ره) مردم راهپیمایی کردند و با به راه انداختن تظاهرات گسترده پشتیبانی خود را از امام اعلام کردند.

تولد استاد مرتضی مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری در چنین روزی در سال 1298 هجری شمسی دیده به جهان گشود . مرتضی پس از کسب معارف نخستین در مدرسه فیضیه قم به فراگیری علوم مختلفه اسلامی نزد استادان بزرگی چون حضرات آیات صدوقی، مرعشی نجفی،

سید صدر الدین صدر، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد حجت، سید محمد محقق یزدی و میرزا مهدی آشتیانی پرداخت .

همچنین استاد ایشان در علوم فلسفی و عقلی امام خمینی (ره) و استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی بودند . استاد مطهری پس از آن به تدریس علوم و معارف اسلامی در حوزه ها و مدارس علمی پرداخت . وی در دانشگاه تهران دوره‎های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به تدریس فلسفه پرداخت.

با گسترش اندیشه مارکسیسم در میان جوانان ایرانی و به ویژه دانشگاهها، استاد مطهری نیز در این مسیر به بررسی مفاهیمی چون علل گرایش به مادیگری ، فلسفه تاریخ ، مقدمه‎ای بر جهان بینی اسلامی و ماتریالیسم در ایران پرداخت و سعی کرد با استدلال در مقابل شکاکین بایستد .

وی به دلیل سخنرانیهایی که علیه رژیم پهلوی داشت بارها مورد اذیت و آزار عمال این رژیم قرار گرفت و حبس را نیز متحمل شد. کوردلان منافق اما پس از انقلاب اسلامی حضور آن عالم فرزانه را برنتافتند و در شب چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1358، ساعت بیست و دو و بیست دقیقه، استاد مطهری به وسیله جوانی فریب خورده از اعضای گروهک سیاسی و منافق "فرقان" به شهادت رسید .

دوم فوریه:

درگذشت دیمیتری مندلیف

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف شیمیدان روسی هفتم فوریه 1834 درنواحی شرقی سیبری در روسیه به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی در زادگاهش راهی دانشگاه مسکو شد اما در امتحان ورودی موفق نشد. با این حال تحصیلات خود را در مؤسسه تربیت معلم ادامه و به ریاضیات، فیزیک و شیمی علاقه فراوانی نشان داد.

وی موفق به اخذ درجه دکترای شیمی شد. و در سال 1869 میلادی بعد از چند سال کار و کوشش و گردآوری دانستنی‏های شیمی، آماده تدوین جدول عناصر شد.

تا آن تاریخ نزدیک به 63 عنصر شیمیایى شناخته شده بود. مندلیف در جستجوی کشف راه حلی بود که بتواند به نحوی این عناصر را به یکدیگر ارتباط دهد. او 63 عنصر را به ترتیب افزایش وزن اتمی در جدول مرتب کرد که هیدروژن در اول و عنصر اورانیوم در آخر بود.

دیمیتری مندلیف سرانجام در دوم فوریه 1907 در 73 سالگی در اوج شهرت درگذشت.