مقطع کنونی بهترین زمان برای کار و نوساری استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان و مدیران اجرایی استان به مناسبت ایام الله دهه فجر، بابیان اینکه باید بین دوست و دشمن تفاوت قایل شد افزود: عدم شناخت دشمن باعث از دست دادن همه چیز و در نهایت به کام دشمن افتادن است.

وی با بیان اینکه مشتاقان به این مرز و بوم باید با آغوش باز پذیرفته شوند، اظهار کرد: امام (ره) بهترین زمان را برای بازگشت به کشور انتخاب کرد و تاثیرگذاری این امر را در حال حاضر نیز شاهد هستیم.

واعظی ادامه داد: امام (ره) حادثه ای را به سرانجام رساند، که این حادثه تمام دنیا را تکان داد.

امام جمعه زنجان با اشاره به پتانسیلهای استان بر لزوم تلاش هرچه بیشتر در راستای خدمت رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: در حال حاضر بهترین زمان و فرصت برای کار و آبادانی استان است و باید از فرصت بوجود آمده بهترین استفاده را کرد.

در ادامه استاندار زنجان با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: 12 بهمن، روز امام (ره) است، چرا که ایشان با حرکت شجاعانه و مدبرانه خود علی رغم همه تهدیدها به کشور بازگشتند و با ورود ایشان طوفانی در کشور وزید و انگیزه برای مبارزه بیشتر شد.

محمدرئوفی نژاد افزود: حضور مردم در کنار امام (ره) بسیار سرنوشت ساز بود و اگر مردم در آن برهه به وظیفه خود عمل نمی کردند، معلوم نبود که سرنوشت نظام به کجا بیانجامد.

رئوفی نژاد به دستاوردهای 31 ساله انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: موفقیت در عرصه سیاست بین المللی با شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی موجب اقتدار و عزت نظام از اول انقلاب تاکنون شده است.

استاندار زنجان یادآورشد: ارتقا فرهنگی و ایجاد فضای معنوی در کشور از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است.

رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به برنامه های دهه فجر در استان زنجان، گفت: دراین ایام 316 پروژه در بخش های مختلف بهره برداری یا کلنگ زنی خواهد شد. از این تعداد 293 پروژه به بهره برداری خواهند رسید.