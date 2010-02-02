به گزارش خبرنگار مهر، "غول دَه کله"، "ماشین گربه باک نداره" و "عروسی گربه ملیکا با خانم مگس" عنوان سه جلد از مجموعه داستانهای کودک "قصه‌های ملیکا و گربه‌اش" نوشته سیدنوید سیدعلی‌اکبر است که به زودی با تصویرگری لیسا برجسته توسط نشر افق منتشر خواهد شد.

در بخشی از داستان "غول دَه کله" می‌خوانیم: ببینم آقاکلاغه، تو تا حالا دل هم دزدیدی؟ ملیکا چون از شب می‌ترسد قرار می‌شود روز بروند دزدی. گربه می‌گوید: آخه مگه روز هم کسی می‌خوابه که ما بریم دلش رو بدزدیم؟ کلاغه می‌گوید: من یکی‌رو می‌شناسم که نویسنده‌س. شبا بیداره، صبحا می‌خوابه.

در "ماشین گربه باک نداره" نویسنده اینگونه روایت می‌کند: گربه مداد قرمزش را می‌گذارد توی جامدادی و به ماشین قرمز که کشیده است می‌گوید: خب، حالا که تمامت کردم می‌آم بهم سواری بدی؟ می‌خوام برم پیش ملیکا پز بدم. ماشین قرمز با برف‌پاک‌کن‌هایش دست می‌کشد روی صورتش و می‌گوید: نخیر، من به کسی سواری نمی‌دم!

"عروسی گربه ملیکا با خانم مگس" جلد دیگری از این مجموعه داستان فانتزی است که در بخشی از آن می‌خوانیم: تو بگو آقا سیمرغ! مگه من با رستم نبودم؟ سیمرغ از ترس، بال می‌زند و می‌رود توی هوا. گربه هم می‌پرد روی دیوار. ملیکا آستینش را می‌زند بالا و می‌گوید: کجا در رفتید، ترسوها! حالا معلوم می‌شه کی رستمه!

سیدنوید سیدعلی‌اکبر نویسنده جوان این مجموعه فارغ‌التحصیل مرمت آثار تاریخی است. 14ساله بود که عضو تحریریه مجله عروسک سخنگو شد و از همان زمان با مطبوعات کودک کار می‌کند. او در قصه‌های "ملیکا و گربه‌اش" به همه‌چیز از شکم‌گنده آقاغوله گرفته تا لباس سبز چراغ قرمز، شیطنت‌آمیز نگاه می‌کند.



