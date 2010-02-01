به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی استان سمنان پیش از ظهر دوشنبه با حضور استاندار سمنان، مسئولان دستگاه های اجرایی استان و صاحبان صنایع استان سمنان به بهره برداری رسید.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: زمین این نمایشگاه 50 هکتار است که کل زمین این نمایشگاه خریداری شده و محل دائمی نمایشگاه های سمنان کاملا خصوصی است.

علی اصغر جمعه با اشاره به اینکه نمایشگاه بین‌المللی استان سمنان جز معدود نمایشگاه‌ هایی است که دارای سند مالکیت است، گفت: عملیات احداث این نمایشگاه سال گذشته آغاز شده است که فاز اول آن شامل یک سالن نمایشگاهی در دو هزار و 850 مترمربع ساخته شده است.

به گفته وی، بنای ساخت و ساز این نمایشگاه بین ‌المللی، 13 هزار مترمربع و مساحت سالن‌های متعدد این نمایشگاه هشت هزار مترمربع است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای احداث هتل در این مجموعه نمایشگاهی گفت: ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی، شهربازی سرپوشیده نیز در این مجموعه دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی کشوری و نمایشگاه بهاره تا پایان سال در این نمایشگاه دیده شده است، گفت: ساخت این نمایشگاه از مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به استان سمنان است.