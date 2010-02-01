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۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی سمنان به بهره‌برداری رسید

محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی سمنان به بهره‌برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: سالن فجر به عنوان فاز اول محل دائمی نمایشگاه ‌های بین المللی بازرگانی صنعتی سمنان در نخستین روز از دهه فجر با حضور استاندار سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی استان سمنان پیش از ظهر دوشنبه با حضور استاندار سمنان، مسئولان دستگاه های اجرایی استان و صاحبان صنایع استان سمنان به بهره برداری رسید.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: زمین این نمایشگاه 50 هکتار است که کل زمین این نمایشگاه خریداری شده و محل دائمی نمایشگاه های سمنان کاملا خصوصی است.

علی اصغر جمعه با اشاره به اینکه نمایشگاه بین‌المللی استان سمنان جز معدود نمایشگاه‌ هایی است که دارای سند مالکیت است، گفت: عملیات احداث این نمایشگاه سال گذشته آغاز شده است که فاز اول آن شامل یک سالن نمایشگاهی در دو هزار و 850 مترمربع ساخته شده است.

به گفته وی، بنای ساخت و ساز این نمایشگاه بین ‌المللی، 13 هزار مترمربع و مساحت سالن‌های متعدد این نمایشگاه هشت هزار مترمربع است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای احداث هتل در این مجموعه نمایشگاهی گفت: ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی، شهربازی سرپوشیده نیز در این مجموعه دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی کشوری و نمایشگاه بهاره تا پایان سال در این نمایشگاه دیده شده است، گفت: ساخت این نمایشگاه از مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به استان سمنان است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان خاطرنشان کرد: ایجاد این نمایشگاه 50 میلیارد ریال هزینه در بر دارد و در مرحله اول یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1027837

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