  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

در مازندران؛

868 کیلومتر راه روستایی خدمات امداد و نجات دریافت می کنند

868 کیلومتر راه روستایی خدمات امداد و نجات دریافت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: 868 کیلومتر راه پرتردد روستایی مازندران تحت کنترل ترافیک و خدمات امداد و نجات قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان در ساری افزود: براساس طرح ایمن سازی محورهای روستایی استان اقدامات گسترده ای با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص به اجرا گذاشتن طرح کنترل ترافیک و ارائه خدمات امداد جاده ای در محورهای استان به زودی آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: طول راه های روستایی استان مازندران براساس آخرین اطلاعات از مرکز GIS روستایی این اداره کل هفت هزار و 748 کیلومتر بوده که از این مقدار و براساس کارشناسی به عمل آمده توسط کارشناسان هزار و 634 کیلومتر جز راه های پراهمیت روستایی محسوب می شود.

وی بیان کرد: با توجه به آمار بالای راه های پراهمیت روستایی و براساس مصوبه ایمن سازی محورهای روستایی از هزار و 634 کیلومتر راه پر اهمیت مقدار ۸۶۸ کیلومتر به عنوان راه پر تردد روستایی شناسایی که نسبت به ایمن سازی و همچنین کنترل ترافیک و ایجاد شرایط امداد و نجات در این محورها مرتبط در این بخش در حال پیگیری و انجام است.

رحیمی با مثبت ارزیابی کردن این جلسات و به اجرا درآمدن طرح های مصوب اظهار داشت: امیدواریم با توجه به شرایط موجود در اسرع وقت ایمن سازی محورهای روستایی پرتردد و همچنین اجرای طرح کنترل ترافیک و امداد جاده ای را در سطح این محورها شاهد باشیم.

 

کد مطلب 1027842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها