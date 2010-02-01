868 کیلومتر راه روستایی خدمات امداد و نجات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان در ساری افزود: براساس طرح ایمن سازی محورهای روستایی استان اقدامات گسترده ای با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص به اجرا گذاشتن طرح کنترل ترافیک و ارائه خدمات امداد جاده ای در محورهای استان به زودی آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: طول راه های روستایی استان مازندران براساس آخرین اطلاعات از مرکز GIS روستایی این اداره کل هفت هزار و 748 کیلومتر بوده که از این مقدار و براساس کارشناسی به عمل آمده توسط کارشناسان هزار و 634 کیلومتر جز راه های پراهمیت روستایی محسوب می شود.

وی بیان کرد: با توجه به آمار بالای راه های پراهمیت روستایی و براساس مصوبه ایمن سازی محورهای روستایی از هزار و 634 کیلومتر راه پر اهمیت مقدار ۸۶۸ کیلومتر به عنوان راه پر تردد روستایی شناسایی که نسبت به ایمن سازی و همچنین کنترل ترافیک و ایجاد شرایط امداد و نجات در این محورها مرتبط در این بخش در حال پیگیری و انجام است.

رحیمی با مثبت ارزیابی کردن این جلسات و به اجرا درآمدن طرح های مصوب اظهار داشت: امیدواریم با توجه به شرایط موجود در اسرع وقت ایمن سازی محورهای روستایی پرتردد و همچنین اجرای طرح کنترل ترافیک و امداد جاده ای را در سطح این محورها شاهد باشیم.



