اهالی تئاتر منتظر معرفی دبیر آینده جشنواره فجر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مهمترین و بزرگترین رویداد تئاتری ایران است که همه ساله در بهمن‌ماه برگزار می‌شود. جشنواره تئاتر فجر به دلیل بین‌المللی بودن و حضور گسترده هنرمندان نیازمند برنامه ریزی دقیق است. اولین قدم در راه برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر معرفی و مشخص شدن به موقع دبیر هر دوره از جشنواره است.



متأسفانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان معتبرترین رویداد تئاتری کشور که در سطح بین‌المللی شناخته شده است هیچگاه در چند دوره متوالی دبیری ثابت نداشته و تغییرات دبیرخانه همواره باعث سلیقه‌ای برخورد کردن دبیران در نحوه برگزاری جشنواره شده است. البته در چهار دوره اخیر جشنواره بسط و گسترش بیشتری پیدا کرده است و داشتن فرصت کافی و لازم جهت برنامه‌ریزی بیش از پیش اهمیت دارد.



در پایان دوره بیست و پنجم در فاصله زمانی کمی بعد از پایان جشنواره دبیر دوره بیست و ششم معرفی شد ولی با پایان دوره بیست و ششم باز هم معرفی دبیر جدید به گذشت زمان سپرده شد و تنها حدود شش‌ماه مانده به برگزاری دوره بیست و هفتم انتخاب و معرفی دبیر انجام شد. در پایان دوره بیست و هفتم جشنواره در مدت زمان کوتاهی دبیر جشنواره بیست و هشتم به جامعه تئاتری معرفی شد و انتظار می‌رود که هر چه سریعتر این اتفاق برای دوره آینده نیز بیفتد.



وجود دبیرخانه دائمی و معرفی به موقع دبیر می‌تواند بستر لازم را برای برنامه ریزی مناسب جهت بالا بردن سطح کیفی جشنواره فراهم کند. جشنواره‌ای که در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود نیاز دارد که حداقل با فرصتی یک‌ساله اقدامات لازم را برای حضور گروه‌های معتبر بین‌المللی فراهم کند.



وقتی شامگاه یکشنبه 11 بهمن‌ماه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری حسین پارسایی به کار خود پایان داد اهالی تئاتر در انتظار معرفی دبیر دوره بیست و نهم جشنواره بودند که این اقدام در مراسم اختتامیه دوره بیست و هشتم رخ نداد. البته مشخص نبودن وضعیت معاونت هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند عاملی برای مشخص نبودن دبیر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر باشد.



موضوع تغییر و تحولات مدیریتی در حوزه تئاتر بحث داغ محافل تئاتری در روزهای اخیر است. اما نباید فراموش کرد که بلاتکلیفی در فعالیت دبیرخانه جشنواره بیست و نهم باعث می‌شود تا جشنواره آینده به لحاظ کمی و کیفی دستخوش تغییراتی ناخوشایند شود.



به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران تئاتر هر چه زودتر باید وضعیت تغییر و تحولات مدیریتی تئاتر مشخص شود تا تئاتر ایران با اتفاقاتی ناخوشایند مواجه نشود. انتظار می‌رود در روزهای باقیمانده از بهمن‌ماه وضعیت تغییر و تحولات در سطح مدیریت تئاتر و هچنین آغاز فعالیت دبیرخانه جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر مشخص شود و بازار داغ شایعات مختلف به پایان برسد.

