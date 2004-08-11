استقبال باشكوه مازندراني ها از نوجوانان قهرمان كشتي آسيا

به گزارش خبرنگار " مهر" اين مراسم در شهرهاي پل سفيد، آمل ، بابل ، نوشهر ، ساري و قائم شهر برگزار شد تا 8 كشتي گير نوجوانان مازندراني كه در مسابقات كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان آسيا به 8 مدال طلا، نقره و برنز دست يافته تقدير شود. كشتي گيران نوجوان مازندراني سال گذشته تنها موفق شده بودند يك مدال نقره دركشتي فرنگي و يك مدال برنز در كشتي آزاد به دست بياورند. قرار است هداياي نقدي از سوي اداره كل تربيت بدني استان مازندران و هيات كشتي اين استان روز شنبه به اين كشتي گيران اهدا شود.

گفتني است دباغي ( طلا ) ، رضا زاده ( نقره) ، رحيمي ( طلا)، محمديان ( برنز)، نقوي ( طلا)، بالي تبار ( برنز)، واضعي ( نقره ) وكيل نيرنگ ( نقره ) كشتي گيران مازندراني حاضر در رقابت هاي قهرماني آسيا را تشكيل مي دادند.