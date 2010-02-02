محمدرضا عبدالملیکان مدیرعامل دفتر شعر جوان در گفتگو با خبرنگار مهردر باره یکی از برنامه‌ای جدید این دفتر گفت: از دوشنبه 19 بهمن جلسات "گفتارهای ادبی" در دفتر شعر جوان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در این جلسات که نخستین جلسه آن هفته آینده خواهد بود سعی می‌شود از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی که دارای دیدگاههای نوینی در زمینه مطالعات ادبی هستند دعوت شود تا به سخنرانی بپردازند.

عبدالملکیان تاکید کرد: هدف ما این است که فرصتی فراهم شود تا این اندیشمندان در جمع علاقمندان به ادبیات فارسی، شاعران، اهالی نقد و نظر و به ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به ایراد نظرات خود بپردازند و زمینه تعامل و تبادل نظر فراهم شود.

مدیرعامل دفتر شعر جوان در پایان بیان کرد: سخنران نخستین جلسه از این جلسات که به صورت ماهانه برگزار می‌شود دکتر حسین پاینده منتقد ادبی و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی خواهد بود.

این نشست عصر روز دوشنبه 19 بهمن در محل دفتر شعر جوان واقع در خیابان شریعتی، خیابان دولت، نبش کوچه نعمتی برگزار خواهد شد.



