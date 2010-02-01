"بازیگر نامرئی" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسندگان این کتاب به شکلی سهل و ممتنع ابزار بازیگری را از جهات مختلف بررسی میکنند و هنرجوی بازیگری را بر میانگیزند تا در راه تسلط برآن بکوشد.
"بازیگری نامرئی" کتابی ساده است زیرا در خواندن و ظاهراً فهمیدنش کمتر کسی دچار مشکل خواهد اما ممتنع برای کسی است که در خواندنش از رویکرد عقلانی فراتر نرود و فراموش کند که چنین کتابی را با استفاده از بدن باید بخواند.
این کتاب یک سری پرسش، پیشنهاد و تمرینات عملی بازیگری پیش روی خواننده قرار میدهد که اغلب با حکایتهای شرقی و نیز تجربیات شخصی نویسنده در زندگی و در اجراهای تئاتری همراه شدهاست که فهم مسائل را برای خواننده آسانتر میکند.
در بخشی از کتاب "بازیگر نامرئی" میخوانیم: یک استاد ذن انسانها را به عروسکهای نخی تشبیه کردهاست. در لحظه تولد نخها محکم کشیده میشوند و در لحظه مرگ ناگهان از هم میگسلند. او معتقد است وقتی کسی میمیرد نخ بریده میشود و عروسک با صدا فرو میافتد. این قضیه هنگام اجرا در مورد بازیگران هم صادق است.
عناوین بخشهای این کتاب عبارتند از "سرآغاز"، "حرکت" ،"اجرا"، "بیان" و "تعلیم".
کتاب "بازیگر نامرئی" با شمارگان 1000 نسخه در 162 صفحه و به قیمت 1750 تومان از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) منتشر شدهاست.
نظر شما