تولید ماده ترمیمی دندان با فناوری نانو در کشور

ابراهیم دوستی فر مجری پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب افزود: با مطالعاتی که در زمینه روشهای استفاده فناوری نانو در دندانپزشکی انجام شد به ترکیباتی موثر در ماده ترمیمی گلاس آینومر که در پرکردن دندان کاربرد دارد دست یافتیم. این ماده نانویی دارای کیفیت بالایی نسبت به موارد مشابه خود است.

وی در ادامه با تاکید بر این که این ماده نانویی 30 درصد استحکام بیشتری نسبت به گلاس آینومرهای مشابه دارد گفت: با استفاده از فناوری نانو قصد داریم خواص دیگری همچون زیبایی، حل شدن کمتر، جذب فلوراید را به آن اضافه کنیم تا از این طریق به نتایج بهتری دست یابیم.

مجری پروژه با اشاره به اینکه این ماده ترمیمی با استفاده از فناوری نانو برای اولین بار در ایران ساخته شده است اظهار داشت: این ماده نانویی در حال حاضر به تولید آزمایشگاهی رسیده است و. با دریافت مجوز وزارت بهداشت به عنوان تولیدکننده این ماده نانویی در دنیا خواهیم بود.

دوستی فر با اشاره به این که پیش از این ماده ترمیمی گلاس آینومر را برای اولین بار در ایران ساخته است، گفت: این ماده شیمیایی از دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده و به صورت پودر و مایع است. این دو ماده با هم مخلوط می شوند، به صورت خمیر همگن درمی آید و با اشعه داخل حفره دندان مستحکم می شود.

مجری این پروژه در ادامه گفت: این ماده ترمیمی که بدون فناوری نانو ساخته شده در مرحله نیمه صنعتی بوده و به تولید انبوه نرسیده است،

گلاس آینومرها موادی همرنگ دندان هستند که برای بیماران در معرض خطر بالای پوسیدگی مفید است.