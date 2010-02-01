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۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

در دیدار شمقدری و ضرغامی

همکاری متقابل سینما و رسانه ملی بررسی شد

معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دردیداری بر همکاری متقابل سینما و رسانه ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دیدار معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رئیس سازمان صدا و سیما ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مبانی گوناگون در عرصۀ فرهنگ، هنر و رسانه به ویژه مباحث روز سینمای ایران، مواردی که می تواند وجه مشترک همکاری متقابل باشد بررسی و مواردی همچون سیاستگذاری مشترک ،تولید، اطلاع رسانی و تبلیغات در دستور کار قرار گرفت.

برخی از مباحث مشترک درعرصه های فوق الذکر به شرح ذیل است:

- رسیدن به استاندارد تولید از نظر فنی ، محتوی و هزینه در حوزه فیلم های سینمایی و عدم اطلاق سینمایی به فیلم هایی خارج از این استاندارد- اتخاذ ساز و کار هماهنگ در خصوص صدور مجوز ،پروانه ساخت در حوزه فیلم و صدور مصوبات

- همسویی سازمان صدا و سیما و معاونت سینمایی و سمعی و بصری در برخورد با موارد خلاف شئونات اسلامی توسط هنرمندان و برخورد هماهنگ از سوی هر دو حوزه - تعامل در تولید کلیه برنامه های تلویزیونی در خصوص سینما برای مثال میزگردها،نقد و بررسی ها و جلسات کارشناسی و تبیین سیاستگذاری معین و معلوم

- هماهنگی نظام حقوق و دستمزد عوامل سینما و تلویزیون - حمایت از رخدادهای سینمایی به منظور پوشش های خبری و تبلیغاتی از جمله جشنواره ها و هفته های فیلم با انگیزۀ ایجاد شور و امید در جامعه

- پخش تیزرهای فیلم های شبکه نمایش خانگی به منظور فرهنگ سازی برای خانواده ها و عدم رجوع به محصولات غیر مجاز
- همکاری در زمینه تولید فیلم ها و آثار مشترک اعم از سینمایی، مستند و انیمیشن- اختصاص باکسی خاص به منظور تحلیل فیلم های سینمایی در حال اکران با حضور هنرمندان و گرفتن نظر مخاطبان سینما و ارائه آن در برنامه به جهت بالابردن سطح سینمای کشور مطابق با اهداف و سیاست های حوزه سینمایی

کد مطلب 1027910

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