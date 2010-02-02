تمایل نداریم هلال احمر داروخانه تاسیس کند

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به کثرت داروسازان و تقاضا برای تاسیس داروخانه، این افراد در اولویت وزارت بهداشت برای تاسیس داروخانه قرار دارند.

این در حالی است که دکتر رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته بود که تاسیس داروخانه توسط هلال احمر غیرقانونی است و در اساسنامه این جمعیت اشاره به تاسیس داروخانه نشده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که تاسیس داروخانه در اساسنامه هلال احمر وجود دارد، در عین حال اظهارداشت: ممکن است در برخی مناطق استثنایی قائل شویم اما چون به اندازه کافی متقاضی تاسیس داروخانه در بخش خصوصی وجود دارد، اولویت با داروسازان است.

بر اساس استانداردهای جهانی می بایست به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت بین 30 تا 35 داروساز وجود داشته باشد در حالی که در کشور ما حدود 13 هزار داروساز داریم که به ازای هر 100 هزار نفر، تنها 18 داروساز وجود دارد.

شیبانی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا زمانی که متقاضی برای تاسیس داروخانه در بخش خصوصی وجود دارد، اولویت با این افراد است که در هر منطقه ای از کشور که داروخانه نیاز است، نسبت به تاسیس آن اقدام کنند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین به نامه رئیس جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در این نامه از مراکز جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، خواسته شده از این به بعد اگر قرار است داروخانه ای توسط هلال احمر تاسیس شود، با هماهنگی و اطلاع رئیس جمعیت باشد.

گزارشها حاکی از سهم اندک داروخانه های خصوصی در بحث گردش دارویی است به طوری که از مجموع هشت هزار داروخانه ای که در کشور وجود دارد هفت هزار داروخانه بخش خصوصی تنها 10 درصد گردش دارویی را برعهده دارند.

شیبانی گفت: در مناطقی که تقاضا برای تاسیس داروخانه وجود دارد، مایل نیستیم که هلال احمر داروخانه تاسیس کند.