مسابقات انتخابي تيم ملي اسكيت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" مسابقات اسكيت انتخابي تيم ملي جمهوري اسلامي ايران در مورخ 26/5/83 الي 28/5/83 در استان لرستان و شهرستان بروجرد در مواد 300 متر ، 500 متر ، 1000 متر و 15 كيلومتر برگزار مي شود. قابل ذكراست هر استان وهر تيم شامل 4 نفر ورزشكار و يك مربي و سرپرست مي باشد كه در نهايت نفرات برگزيده جهت اردوي آمادگي تيم ملي جهت حضور مسابقات و تورنمنت هاي مختلف انتخاب خواهند شد.