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۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۴۳

مسابقات انتخابي تيم ملي اسكيت برگزار مي شود

مسابقات اسكيت انتخابي تيم ملي جمهوري اسلامي ايران در شهرستان بروجرد استان لرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" مسابقات اسكيت انتخابي تيم ملي جمهوري اسلامي ايران در مورخ 26/5/83 الي 28/5/83  در استان لرستان و شهرستان بروجرد در مواد 300 متر ، 500 متر ، 1000 متر و 15 كيلومتر برگزار مي شود. قابل ذكراست هر استان وهر تيم شامل 4 نفر ورزشكار و يك مربي و سرپرست مي باشد كه در نهايت نفرات برگزيده جهت اردوي آمادگي تيم ملي جهت حضور مسابقات و تورنمنت هاي مختلف انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 102794

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