نمایشگاه دستاوردهای شوراهای حمل و نقل آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این نمایشگاه صبح سه شنبه با هدف ارائه دستاوردهای شورای حمل و نقل استان در محل اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در هشت غرفه گشایش یافت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در آئین افتتاح این نمایشگاه با انتقاد از عدم توجه و حضور مسئولان دستگاه های اجرایی استان در مراسم بیان داشت: متاسفانه با وجود خدمات رسانی مستقیم شورای حمل و نقل استان مردم و مسئولان توجه جدی به این مقوله ندارند.

بابک طالبی حمل و نقل را از مهم ترین زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: باید از طریق برگزاری نمایشگاه های مختلف ضمن ارائه دستاوردها و توانمندی های شورا فرهنگ حمل و نقل را در بین مردم ارتقا دهیم.

دبیر شورای حمل و نقل آذربایجان غربی از آماده افتتاح شدن باند دوم پل میانگذر دریاچه ارومیه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: سهولت حمل و نقل بار و مسافر، گردشگرپذیری و ترانزیت تولیدات داخلی به مرزهای غربی کشور از مزیت افتتاح این طرح است.

طالبی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود فضا تنها گوشه ای از دستاوردهای اعضای شورای حمل و نقل استان جهت بازدید علاقمندان ارائه شده است.

ادارات کل حمل و نقل و پایانه ها، راه و ترابری، هواشناسی، فرودگاهها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی غرفه داران این نمایشگاه بودند.