  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۷

نمایشگاه دستاوردهای شوراهای حمل و نقل آذربایجان غربی افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای شوراهای حمل و نقل آذربایجان غربی افتتاح شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های شورای حمل و نقل آذربایجان غربی با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این نمایشگاه صبح سه شنبه با هدف ارائه دستاوردهای شورای حمل و نقل استان در محل اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در هشت غرفه گشایش یافت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در آئین افتتاح این نمایشگاه با انتقاد از عدم توجه و حضور مسئولان دستگاه های اجرایی استان در مراسم بیان داشت: متاسفانه با وجود خدمات رسانی مستقیم شورای حمل و نقل استان مردم و مسئولان توجه جدی به این مقوله ندارند.

بابک طالبی حمل و نقل را از مهم ترین زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: باید از طریق برگزاری نمایشگاه های مختلف ضمن ارائه دستاوردها و توانمندی های شورا فرهنگ حمل و نقل را در بین مردم ارتقا دهیم.

دبیر شورای حمل و نقل آذربایجان غربی از آماده افتتاح شدن باند دوم پل میانگذر دریاچه ارومیه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: سهولت حمل و نقل بار و مسافر، گردشگرپذیری و ترانزیت تولیدات داخلی به مرزهای غربی کشور از مزیت افتتاح این طرح است.

طالبی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود فضا تنها گوشه ای از دستاوردهای اعضای شورای حمل و نقل استان جهت بازدید علاقمندان ارائه شده است.

ادارات کل حمل و نقل و پایانه ها، راه و ترابری، هواشناسی، فرودگاهها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی غرفه داران این نمایشگاه بودند.

کد مطلب 1027956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها