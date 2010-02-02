قیمت بلیت هواپیما در برخی مسیرها غیرقانونی بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که مسافران بخش حمل و نقل هوایی در تعطیلی‌های چندروزه با آن مواجه می شوند افزایش یکباره قیمت بلیت رفت و برگشت به شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران - کیش است.

در این میان، گزارش میدانی مهر نشان می دهد که قیمت بلیت رفت و برگشت هواپیما در مسیر تهران - مشهد برای بازده زمانی 21 تا 27 بهمن ماه جاری تا 250 هزار تومان هم افزایش یافته است.

برای اطمینان از افزایش تا حدود 2 برابری قیمت بلیت رفت و برگشت تهران - کیش از برخی آژانسهای هواپیمایی نیز به عنوان یک مسافر نه خبرنگار استعلام شده که در این زمینه قیمتهای مختلفی از 175 هزار تومان، 200 و 250 هزار تومان اعلام شده است، در حالی که براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت بلیت رفت و برگشت در این مسیر 133 هزار و 400 تومان است.

افزایش میزان تقاضا در مسیر پروازی تهران - کیش و پر شدن ظرفیت و متفاوت بودن قیمت بلیت در روزهای تعطیلی دهه فجر از مهم‌ترین دلایلی است که از سوی آژانسهای هواپیمایی در این باره اعلام می شود.

در عین حال، عدم برنامه ریزی برای افزایش تعداد پروازها از سوی شرکتهای هواپیمایی و همچنین نظارت ضعیف برخی دستگاههای اجرایی ذیربط از دلایل اصلی افزایش خودسرانه قیمت بلیت رفت و برگشت درروزهای پایانی هفته و تعطیلات است.

این در حالی است که رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آژانسهای هواپیمایی موظفند براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری درباره قیمت بلیت هواپیما اقدام کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با اعلام اینکه با آژانسهای فروش بلیت و متخلفان در صورت دریافت و یا پیشنهاد مبالغ بالاتر از تعرفه مسیر پروازی برخورد خواهد شد، گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران - کیش ارائه نشده است.

جعفرزاده بیان داشت: البته سازمان هواپیمایی کشوری موضوع امکان افزایش بلیت تهران - کیش را در ایام تعطیل بررسی و نتیجه را اعلام خواهند کرد.

وی به آژانسها و دفاتر فروش بلیط هواپیما هشدار داد که تحت هیچ عنوانی از قبیل چارتر و با موارد دیگر حق فروش بلیئ خارج از مصوبات قانونی را ندارند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور همچنین از در نظر گرفتن 680 پرواز فوق العاده برای ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد : این پروازها در مسیر های زیارتی، سیاحتی و به ویژه شهرهای مشهد، شیراز و کیش برای جلوگیری از افزایش نرخ قیمتها و سرگردانی مسافران صورت خواهد گرفت.