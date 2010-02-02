دریافت جایزه برایم خیلی غیر منتظره ‌بود

ستاره ‌پسیانی درمراسم اختتامیه بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن بخش بین‌الملل در نمایش"خانه" شد وی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"خانه" به کارگردانی کیومرث مرادی خرداد 88 به اجرای عموم درآمد. برای اجرای جشنواره ‌ازآنجائیکه هرکدامک از بازیگران نمایش سر کارهای مختلفی بودند هماهنگی وتمرین سخت بود.

وی ادامه داد: خود من همزمان وبه جزنمایش"خانه" سر تمرین دونمایش دیگر نیز بودم بنابراین هیچ کدام از بازیگران نتوانستند با یکدیگر تمرین کنند وهمگی به ‌طور جداگانه خود را آماده اجرا می‌کردند.فرصت اجرای ژنرال را هم نداشتیم واولین اجرا در جشنواره برای ما همان اجرای ژنرال بود.

وی افزود: خیلی از تماشاگران نتوانستند این نمایش را دراجرای عموم ببینند وخوشبختانه درجشنواره فرصت دیدن "خانه" برایشان پیش آمد. اصلاانتظار دریافت جایزه‌ را نداشتم ودلیل حضورم دراختتامیه فقط برای شرکت در مراسم تقدیر از پدرم بود.

این نمایش با بازی پیام دهکردی، مهدی سلطانی سروستانی، هدایت هاشمی، نگار عابدی، ستاره پسیانی، نازگل نادریان و محسن رستگار، طراحی صحنه پیام دهکردی وطراحی لباس نرمین نظمی اجرا شد.

