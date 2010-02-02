موافقت وزارت بهداشت برای بیمه غذاهای فرموله بیمارستانی

دکتر محمدرضا شانه ساز در خصوص آخرین اقدامات وزارت بهداشت به منظور پوشش بیمه ای غذاهای فرموله بیمارستانی به خبرنگار مهر گفت: در نامه ای به سازمانهای بیمه گر و گمرک درخواست کرده ایم نسبت به پوشش بیمه ای و تعیین تعرفه واردات این مکملهای غذایی اقدام کنند.

امروزه استفاده از محلولهای غذایی ویژه (Enteral Formula) بهترین استراتژی تغذیه ای در زمانی که بیمار از سطح هوشیاری مناسب برخوردار نیست و یا به دلیل کهولت سن قدرت بلع ندارد و یا به واسطه افسردگی مزمن اشتهای غذایی ندارد، شناخته شده است.

شانه ساز با اشاره به نظر مساعد وزارت بهداشت برای پوشش بیمه ای غذاهای فرموله، اظهارداشت: هرچند این غذاها، مکمل محسوب می شوند اما اثرگذاری آنها به مثابه دارو است.

بر اساس اعلام موسسه سنجش سلامت ایرانیان، یافته های پژوهشی نشان داده که تامین مواد غذایی متوازن موجب افزایش قدرت سیستم ایمنی بیمار، ارتقاء میزان پاسخگویی بدن به دارو درمانی، مقابله با گسترش عفونت و در نهایت کاهش مدت بستری بیمار می شود.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و موادمخدر وزارت بهداشت در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه کاربرد غذاهای فرموله مثل دارو است، از سازمانهای بیمه گر و گمرک درخواست کرده ایم برای پوشش بیمه ای این محلولها و تعیین تعرفه واردات مشابه بیمه دارو اقدام شود. چون عمدتا این غذاها برای بیماران بستری در بخشهای ویژه بیمارستانی و کسانی که دچار تروما شده و تصادفی هستند استفاده می شود.

چندی پیش نیز، دکتر پریسا ترابی رئیس اداره تغذیه وزارت بهداشت رئیس اداره تغذیه وزارت بهداشت با تاکید بر این موضوع که این اداره در تلاش است استفاده از محلولهای غذایی را که به صورت آماده و بر اساس ضوابط وزارت بهداشت در اختیار بیماران قرار می گیرد، در تمامی بیمارستانهای کشور الزامی نماید.