حضور میلیونی مردم در 22 بهمن زلزله سیاسی در مراکز فرماندهی دشمن خواهدبود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشگر غلامعلی رشید که در آستانه دهه فجر در جمع فرماندهان سخن می گفت ادامه داد: در 22 بهمن 88 ملت ایران بعد از حماسه 9 دی ماه با حضور میلیونی خود یک زلزله سیاسی 8 ریشتری را در مراکز فرماندهی دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد و صاحبان اتاق‌های فکر فتنه اخیر را برای همیشه ناامید و مایوس خواهد کرد.

این فرمانده ارشد نیروهای مسلح با اشاره به حوادث 7 ماه پس از انتخابات گفت: سرانی که بی‌ثباتی‌های ناشی از انتخابات را در داخل ایجاد می‌کنند و به آن دامن می‌زنند، زمانی که خودشان در قدرت بودند به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، رییس قوه و عضو اصلی شورای امنیت ملی و عضو اصلی شورای عالی دفاعی و رییس شورای امنیت، همواره بر این نکته از زاویه امنیت ملی تاکید داشتند که چنان‌چه افراد و جمعی در داخل بی‌ثباتی ایجاد کنند و انسجام سیاسی - اجتماعی و وحدت جامعه را بر بستر بی‌قانونی هدف قرار دهند و بر هم زنند، عمل آنان به سود دشمنان و به ضرر منافع ملت ایران است و از همه مهم‌تر بر این نکته تاکید داشتند که این‌گونه حرکات در داخل، ‌باعث وسوسه دشمنان خارجی خواهد شد و دشمنان را به اشتباه دربرآورد از قدرت ملی نظام وا می‌دارد؛ چنانچه این آقایان خودشان در مسوولیت بودند هرگز یک دهم این بی‌ثباتی و ناآرامی را تحمل نمی‌کردند و با شدت تمام برخورد می‌کردند.

سردار رشید افزود: گناهی که این آقایان مرتکب شدند علاوه بر هتک حرمت و حیثیت نظام در بیرون از مرزها باعث شد دوستداران و هواداران انقلاب اسلامی از شادی زبان و دل دشمنان اشک بریزند.

وی در ادامه سخنانش گفت: به اشتباه‌انداختن دشمنان در محاسبه از قدرت ملت و نظام بود که موجب شد ملت ایران در 9 دی ماه با حضور میلیونی خود دشمنان را سر عقل آورد و آنها را مایوس و ناامید کند.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: کاری که این آقایان انجام دادند خطای بزرگی بود، آسیب‌رساندن به قدرت منطقه ای ایران و تضعیف اعتماد نظام و مردم به عنوان دو سرمایه عظیم ملت ایران بود که تماما به سود دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام شد و اکنون اکثر این آقایان بعد از شش ماه به اشتباه و خطای خود پی برده‌اند.