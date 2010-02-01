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۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

سردار رشید:

حضور میلیونی مردم در 22 بهمن زلزله سیاسی در مراکز فرماندهی دشمن خواهدبود

حضور میلیونی مردم در 22 بهمن زلزله سیاسی در مراکز فرماندهی دشمن خواهدبود

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حضرت امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر همه ما حق بزرگی دارند و ملت ما را از ذلت طاغوت و وابستگی به استکبار نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشگر غلامعلی رشید که در آستانه دهه فجر در جمع فرماندهان سخن می گفت ادامه داد: در 22 بهمن 88 ملت ایران بعد از حماسه 9 دی ماه با حضور میلیونی خود یک زلزله سیاسی 8 ریشتری را در مراکز فرماندهی دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد و صاحبان اتاق‌های فکر فتنه اخیر را برای همیشه ناامید و مایوس خواهد کرد.

این فرمانده ارشد نیروهای مسلح با اشاره به حوادث 7 ماه پس از انتخابات گفت: سرانی که بی‌ثباتی‌های ناشی از انتخابات را در داخل ایجاد می‌کنند و به آن دامن می‌زنند، زمانی که خودشان در قدرت بودند به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، رییس قوه و عضو اصلی شورای امنیت ملی و عضو اصلی شورای عالی دفاعی و رییس شورای امنیت، همواره بر این نکته از زاویه امنیت ملی تاکید داشتند که چنان‌چه افراد و جمعی در داخل بی‌ثباتی ایجاد کنند و انسجام سیاسی - اجتماعی و وحدت جامعه را بر بستر بی‌قانونی هدف قرار دهند و بر هم زنند، عمل آنان به سود دشمنان و به ضرر منافع ملت ایران است و از همه مهم‌تر بر این نکته تاکید داشتند که این‌گونه حرکات در داخل، ‌باعث وسوسه دشمنان خارجی خواهد شد و دشمنان را به اشتباه دربرآورد از قدرت ملی نظام وا می‌دارد؛ چنانچه این آقایان خودشان در مسوولیت بودند هرگز یک دهم این بی‌ثباتی و ناآرامی را تحمل نمی‌کردند و با شدت تمام برخورد می‌کردند.

سردار رشید  افزود: گناهی که این آقایان مرتکب شدند علاوه بر هتک حرمت و حیثیت نظام در بیرون از مرزها باعث شد دوستداران و هواداران انقلاب اسلامی از شادی زبان و دل دشمنان اشک بریزند.

وی در ادامه سخنانش گفت: به اشتباه‌انداختن دشمنان در محاسبه از قدرت ملت و نظام بود که موجب شد ملت ایران در 9 دی ماه با حضور میلیونی خود دشمنان را سر عقل آورد و آنها را مایوس و ناامید کند.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: کاری که این آقایان انجام دادند خطای بزرگی بود، آسیب‌رساندن به قدرت منطقه ای ایران و تضعیف اعتماد نظام و مردم به عنوان دو سرمایه عظیم ملت ایران بود که تماما به سود دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام شد و اکنون اکثر این آقایان بعد از شش ماه به اشتباه و خطای خود پی برده‌اند.

کد مطلب 1028003

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