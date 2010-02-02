مهرداد اولادی که زننده گل برتری پرسپولیس در شصت و یکمین شهرآورد تهران بود - آخرین مسابقهای که در آن یکی از دو تیم به پیروزی دست یافت - در گفتگو با خبرنگار گفت: این دیدار به خاطر حساسیتی که از نظر امتیازی دارد، بسیار مهم و سرنوشت سازتر از دیدارهای گذشته دو تیم است.
وی با بیان اینکه این دیدار برنده خواهد داشت،ادامه داد: قطعا تیم پیروز این دیدار، با توجه به ناکامی تیمهای اصفهانی در هفتههای اخیر می تواند فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را کسب کند.
مهاجم پیشین تیم پرسپولیس افزود: با توجه به روند رو به رشدی که پرسپولیس پس از حضور علی دایی داشته است، آنها می توانند در این دیدار پیروز شده و دل هواداران را هم شاد کنند. کسب 3 امتیاز ارزشمند این دیدار روحیه و انگیزه بازیکنان پرسپولیس را افزایش داده، تا آنها با کاهش فاصله خود با صدرنشینان، فرصت کسب سهمیه آسیایی و حتی قهرمانی در لیگ را بدست آورند.
وی با بیان اینکه دلش برای حضور در تیم پرسپولیس و بازی در شهرآورد تنگ شده است، خاطرنشان کرد: در امارات هم که بازی می کردم، همه در مورد گلم به استقلال که زمینه ساز پیروزی پرسولیس در آخرین شهرآورد که برنده داشت، صحبت می کردند. امیدوارم پس از سالها پرسپولیس با برتری برابر استقلال، موفق به شکستن طلسم تساویهای دو تیم شود.
اولادی با بیان اینکه بازگشت به فوتبال ایران به خاطر انجام خدمت سربازی را به فال نیک می گیرد و آن را زمینه ساز احیای مجددش می داند، تصریح کرد: پیش از آغاز فصل جاری در تمرینات تیمهای شالکه آلمان و خرس اسپانیا زیر نظر مربیان بزرگی مانند ماگات و سیگاندا تمرینات پرفشاری را پشت سرگذاشتهام، به همین دلیل کاملا آماده درخشش در لیگ ایران هستم تا به همه ثایت کنم، به خاطر عملکرد خوبم این مربیان بزرگ خواهان جذبم بودند.
وی اضافه کرد: بازگشت و حضور بازیکنان بزرگ و ستارهای مانند مهدوی کیا، کریمی، زندی و ... در لیگ ایران، باعث افزایش و هیجان لیگ می شود. قطعا تیمهای بزرگ مانند بارسلونا و رئال مادرید بدون ستارههای خود جذابیت فعلی را ندارند و امیدوارم حضور این بازیکنان به رشد کیفی لیگ ایران هم کمک کند.
مهاجم پیشین تیم فوتبال تیم پرسپولیس در پایان گفت: فوتبال ایران به خاطر ناکامی تیم ملی در رسیدن به جام جهانی و موفق نبودن تیمهای باشگاهی در لیگ قهرمانان آسیا، روزهای خوبی را سپری نمی کند اما امیدوارم با موفقیتهای آینده تیمهای ملی و باشگاهی، بار دیگر شاهد پیشرفت لیگ و فوتبال ایران از نظر کیفی و کمی باشیم.
نظر شما