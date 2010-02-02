اپل نام فوجیستجو را سرقت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نوکیا و کداک که اپل را متهم به نقص حق انحصاری فناوریهای خود کرده بودند این بار نوبت به فوجیستجو رسیده است که به خاطر سرقت نام، استیو جابز را به پای میز محاکمه بکشاند.

این شرکت ژاپنی پس از آنکه رئیس اپل محصول جدید خود را در 27 ژانویه معرفی و آن را "آی- پد" نامید اعلام کرد که نام "آی- پد" را در سال 2003 مثبت کرده است.

براساس گزارش نانوپرس، ماساهیرو یامان سخنگوی فوجیستجو این خبر را اعلام کرد.

آی- پد محصول فوجیستو

به نظر می رسد که "آی- پد" ژاپنی برادر بزرگتر همنام آمریکایی خود باشد به طوری که این دستگاه یک رایانه جیبی با نمایشگر رنگی 9 سانتیمتری با عملکردهای صفحه لمسی، اتصال وای- فای و بلوتوث است و می تواند برای تماسهای تلفنی از سیستم تلفن از راه اینترنت (Voip) و از طریق سرویس "اسکایپ" استفاده کند.

همچنین یک شرکت دیگر به نام "مگ تک" نیز مدعی شده است که مالکیت این نام برای دستگاهی برای خواندن کارتهای الکترونیک است که این شرکت در سال 2002 آن را ثبت کرده است.

اپل، مگ تک و فوجیستو تنها شرکتهایی نیستند که از عنوان "آی- پد" برای محصولات خود استفاده کرده اند به طوری که شرکت اروپایی ST Microelectronics نیز که مقر آن در ژنو سوئیس است مارک "آی-پد" را در سال 2000 به ثبت رساند.

آی- پد محصول اپل

این "آی- پد" ST Microelectronics مخفف عبارت "دستگاههای فعال و منفعل یکپارچه" به ثبت رسانده است. نام تجاری این شرکت در سپتامبر سال جاری منقصی می شود.

به گزارش مهر، در سال 2006 و همزمان با معرفی نخستین نسل از "آی- فن" اپل، شرکت سیسکو اعلام کرد که در سال 2000 عنوان "آی- فن" را برای تلفن همراه خود که مجهز به سیستم Voip بود نامیده است.