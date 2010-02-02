بریتانیا آموزش مبانی اقلیتهای دینی به کودکان را مورد تأکید قرار داد؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

ثبت‌نام بیش از 600 هزار نفر برای تماشای کفن تورین

بیش از 600 هزار نفر تا کنون برای تماشای کفن تورین که مسیحیان اعتقاد دارند مسیح با آن دفن شده و تصویر وی برروی آن نقش بسته، ثبت نام کرده‌اند.

حدود 50 هزار نفر از افرادی که برای تماشای کفن مشهور تورین ثبت نام کرده اند از خارج از ایتالیا و بیشتر از پاریس و وین به این شهر می آیند اما در میان بازدیدکنندگان مسیحیان آسیایی و خاورمیانه ای نیز وجود دارند.

هنوز هم مناقشات بسیاری بر سر این کفن اسراسر آمیز وجود دارد. پارچه ای که تصویر صورت یک مرد روی آن نقش بسته است که گویی از درد تصلیب در رنج است. بسیاری از مسیحیان اعتقاد دارند بدن مسیح در این کفن پیچیده شده و صورتش روی آن نقش بسته است.

برخی از شکاکان، به آزمایشهای کربن اشاره کرده و اظهار می دارند که عمر این کفن به قرون وسطی باز می گردد، یعنی یک هزاره پس از زمانی که مسیح زندگی کرده است . تا کنون آزمایشهای متعددی روی این کفن انجام شده اما هر دو گروه تأییدکنندگان و شکاکان ایمانداران، استدلالهایی له و یا علیه صحت و اعتبار آزمایشها ارائه کرده اند.

این کفن معمولان در کلیسای جامع سنت جان تعمید دهنده در شهر تورین نگهداری می شود و نمایشگاهی که قرار است برگزار شود می تواند به محبوبیت این منطقه کمک کند، بیش از 200 هزار نفر از افرادی که برای تماشای این کفن ثبت نام کرده اند از ساکنان همین منطقه هستند.

این کفن پارچه ای است به طول 420 و به پهنای 120 سانتیمتر. سایه زخمهایی که بر این کفن نقش بسته، سازگار با مصیبتی است که بنا بر روایات انجیل بر حضرت عیسی وارد آمده بود.

کفن تورین نخستین بار در حدود سال 1350 میلادی، 13 قرن پس ازدرگذشت حضرت عیسی ، به نمایش گذاشته شد وهیچ کس تا کنون توضیح نداده این کفن در آن سیزده قرن گذشته کجا بوده و چرا فقط در آن زمان مشخص ظاهر شده است.

پاپ ژان پل دوم خود را تازیانه می‌زد

کتابی که اخیرا منتشر شده تأکید دارد ژان پل دوم اغلب به پیروی از رنج مسیح خود را تازیانه می‌زد و سند محرمانه‌ای امضا کرده که می‌‌گوید اگر بیماری وی غیرقابل علاج شود به جای آنکه تمام عمر در قدرت بماند استعفا خواهد کرد.

این کتاب با عنوان " چرا او قدیس است: ژان پل حقیقی" نوشته اسلاومیر اودر مقام مسئول واتیکان در فرآیند قدیس شدن ژان پل دوم پاپ فقید کاتولیکها منتشر شده است.

پاپ ژان پل دوم در سال 2005 درگذشت اما در سال 1981 به دنبال سوء قصدی که به جان وی صورت گرفت با ضربه گلوله مجروح شد و در آستانه مرگ قرار گرفت، وی چندین عمل جراحی در دوران عمر خود داشت که یکی از این جراحی ها برای سرطان صورت گرفت، ژان پل دوم بیش از یک دهه پیش از مرگ خود به بیماری پارکینسون مبتلا بود.

وی ماه گذشته به یک گام به مرحله قدیس شدن نزدیکتر شد و پاپ بندیکت شانزدهم حکمی را تصویب کرد که به موجب آن ایمان سلف خود در مراتب ضروری برای تقدیس به رسمیت شناخت.

این کتاب به نقل از برخی اطرافیان پاپ فقید هنگامی که وی به عنوان اسقف در لهستان فعالیت می کرد و در سال 1978 پاپ شد عنوان کرده پاپ ژان پل دوم خود را تازیانه می زد تا احساس کند به خداوند نزدیکتر است .

نویسنده این کتاب آورده است در کمد لباسهای ژان پل کمربند ویژه ای قرار داشت که پاپ از آن برای تازیانه زدن استفاده می کرد، زمانی که اسقف بود روی زمین می خوابید تا انکار نفس را تمرین کند. این کتاب تصدیق کرده زمانی که ژان پل دوم بیمار شد سندی را آماده کرده بود که به موجب آن به جای باقی ماندن در قدرت پاپی در صورت ابتلا به بیماری غیرقابل علاج یا ناتوانی انجام وظایف خود استعفا دهد.

پاپ این سند را در سال 1989 ، یعنی هشت سال پس از تیراندازی به خود امضا کرد و وجود آن تا چندی پیش نیز در هاله ای از ابهام قرار داشت اما در این کتاب سند به امضای پاپ به طور کامل منتشر شده است. در نهایت پاپ تا پایان عمر خود با این استدلال که ماندن وی برای کلیسا خوب است، استعفا نکرد. در غیر این صورت، چنانچه استعفا می کرد، از سال 1294 وی نخستین پاپی بود که از سمت خود استعفا می دهد.

گام بعدی در تقدیس وی به رسمیت شناختن کراماتی است که به ژان پل دوم نسبت داده اند.

واتیکان عواید فروش تمبر تجدید چاپ شده را به بازماندگان هائیتی اختصاص می‌دهد

دفتر تمبر و سکه واتیکان اعلام کرد که درنظر دارد تمبری را تجدیدچاپ کرده و عواید آن را برای بازماندگان زلزله هائیتی ارسال کند. انتظار می‌رود عواید این کار بیش از 210 هزار دلار باشد.

تمبری که برای یادبود هزارو پانصدمین سالگرد زیارتگاه بانوی بخشایش ما پیش از زلزله هائیتی نیز قرار بود از سوی واتیکان مورد تجدید چاپ قرار گیرد، اما پس از زلزله هائیتی قرار شد که قیمت این تمبر بسیار بیشتر از چیزی باشد که در ابتدا تعیین شده بود تا بتوان از عواید آن به نفع مردم هائیتی استفاده کرد.

این تمبرها با شمارگان 900 هزار نسخه قرار است 20 سنت یورو بیش از 65 سنت ارزش پستی خود به فروش برسد و در نهایت قیمت این تمبر تجدید چاپ شده به 85 سنت یورو می‌رسد.

موضوع این تمبر زیارتگاه بانوی بخشایش ما است که در کوهستانی 64 کیلومتری غرب واتیکان واقع شده است.

انجمن جهانی هندوئیسم خواستار ترویج گفتگوی بین ادیان شد

رئیس انجمن جهانی هندوئیسم مستقر در نوادا آمریکا با ارسال پیام تبریک به پاتریاک ایرینج گوریلویک رهبر جدید کلیسای ارتدکس صربستان به عنوان چهل و پنجمین پاتریاک این کلیسا از وی خواست در راه ترویج گفتگوی بین ادیان در جهان گام بردارد.

راجان زد رئیس انجمن جهانی هندوئیسم در نوادا، آمریکا طی پیام تبریک خود به پاتریاک کلیسای ارتدکس صربستان گفت: دین مؤلفه پیچیده زندگی بشری است. گفتگو به ما کمک می کند ارتباط و وابستگی های متقابل میان ادیان را درک کنیم. ادیان باید به طور مشترک روی نگرانی های مشترک دینی چون برقراری صلح، حفظ صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی، آزادی و حقوق بشر کار کنند.

پیروان کلیسای ارتدکس صربستان در سراسر جهان بین هفت تا 11 میلیون نفر تخمین زده شده است. هندوئیسم نیز یکی از قدیمی ترین و سومین دین بزرگ جهان است که یک میلیارد نفر از آن پیروی می کنند.

رئیس انجمن جهانی هندوئیسم همچنین پیش از این با انتشار بیانیه ای پیش از سفر پاپ به مالت از رهبر کاتولیکهای جهان خواسته بود هنگام سفر خود به جزیره مالت به مسئله تساوی دینی توجه کرده و گفتگوی بین ادیانی را با این محوریت در این جزیره تشکیل دهد.

رهبران کلیسای اسکاتلند خواستار توقف طرح جایگزینی تسلیحات هسته‌ای دولت شدند

رهبران کلیسای اسکاتلند فشار خود را بر دولت این کشور افزایش داده‌اند تا طرحهای جایگزین کردن تسلیحات هسته‎‌ای و بازسازی سیستم زیردریایی هسته‌ای متوقف شوند.

رئیس مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند به ائتلاف روحانیون اسکاتلندی علیه تسلیحات هسته ای ملحق شد تا ستاد جدیدی را در اعتراض به طرح جایگزین کردن تسلیحات هسته ای را پیش از انتخابات عمومی تشکیل دهد.

بیل هویت رئیس مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند اظهار داشت انتخابات آینده فرصتی برای به چالش کشیدن این عقیده است که سلاح های هسته ای برای رفاه مدرن ضروری هستند.

این ائتلاف همچنین کارت تبریکهایی را برای مسیحیان کلیسای خود تهیه کرده تا برای نمایندگان و نامزدهای انتخابات ارسال و از آنها بخواهند این طرح ها را متوقف کنند و اعتقاد دارند که اگر فشار سیاسی افزایش یابد این طرحها به زودی متوقف خواهند شد، به ویژه این که اگر رأی دهندگان پرسشهایی را درباره استفاده بهینه از مالیات برای رفاه شهروندان مطرح کنند.

دولت قصد دارد سیستم زیردریایی هسته ای را با نسل جدیدی از حاملهای موشک هسته ای تعویض کند.

کلیساهای بزرگ در اسکاتلند ستادهای مختلفی علیه این طرح تشکیل داده و استدلال کرده اند که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی غیر اخلاقی است و قوانین بین المللی را نقض می کند.

دولت بریتانیا خواستار آموزش سنتهای دینی اقلیت به کودکان شد

براساس لایحه جدید دولت بریتانیا کودکان پنج‌ساله این کشور با اعتقادات و آموزه‌های ادیانی که در این کشور در اقلیت هستند آشنا خواهند شد، اقدامی که انتقادهای بسیاری را در این کشور اروپایی فراهم کرده است.

دیانا جانسون وزیر مدارس بریتانیا گفت: در قرن بیست و یکم در بریتانیا شکل‌گیری درک مناسب کودکان و نوجوانان از اعتقادات و ادیان دیگران ضروری است. این امر بدان معنا است که یادگیری مسیحیت برای کودکان بریتانیایی در کنار آموزش اسلام، هندوئیسم، بودیسم و سایر ادیانی قرار می‌گیرد که پیروان آنها در این کشور زندگی می‌کنند.

براساس این لایحه دولت که هنوز در مرحله پیش‌نویس به سر می‌برد، کودکان پنج ساله با آموزه‌های اقلیتهای دینی آشنا می‌شوند.

براساس این پیش‌نویس، به منظور اطمینان حاصل کردن از اینکه پیشینه‌ها و تجارب تمام کودکان مدنظر قرار می‌گیرد توصیه می‌شود که فرصتهایی برای مطالعه دیگر سنتهای دینی و غیر دینی در اختیار کودکان گذاشته شود.

این نخستین باری است که دولت راهبردی ویژه برای مدارس ابتدایی ارائه می‌دهد، اگرچه پیروی از آن برای آموزگاران ضروری نیست.

پیش‌نویس این لایحه از سوی دولت به انتقادهایی هم منتهی شده است که در آن میان کولین هارت مدیر مؤسسه مسیحی گفت: ایده آموزش آموزش چندن دین جدید نیست اما به نظر می‌رسد که آنها تعداد ادیان را افزایش داده‌اند و حتی اومانیسم را که یک دین درنظر گرفته نمی‌شود در این زمره قرار داده‌اند، در این صورت چرا نباید به کودکان پنج ساله عقاید سیاسی بیاموزیم؟