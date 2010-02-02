جشنواره "بچه های انقلاب" در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این جشنواره با هدف ارائه و شناساندن دستاوردهای مشترک انقلاب حسینی و انقلاب خمینی به آحاد جامعه به خصوص جوانان و نسل سومی ها برگزار شده است.

برگزاری جلسات سخنرای با موضوع انقلاب اسلامی، محفل های شعر انقلابی و دینی ، محفل انس با قرآن، اجرای نمایش تعزیه خوانی، برگزاری آیین تجلیل از هنرمندان انقلاب اسلامی و به خصوص دفاع مقدس را از جمله برنامه های متنوع جهت اجرا از دیگر برنامه های این جشنواره است.

این جشنواره با هماهنگی و همکاری کلیه ادارات و ارگان های فرهنگی شهرستان برای شناساندن جلوه های ناگفته قیام امام حسین ( ع) و امام خمینی (ره ) برگزار شده است.

این جشنواره از امروز تا 23 بهمن ماه سال جاری در محل باغ عقیق شهرستان کرج واقع در کرج ایتدای جاده چالوس (خلج آباد) روبروی مسجد حضرت علی (ع ) همه روزه از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 17 و 30 دقیقه پذیرای علاقه مندان است.