فرجام معادله چند مجهولی مبادله سوخت / خبر خوش هسته ای چیست؟

شاید بتوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی را که در سی و یکمین سالگرد پیروزی آن هستیم استقلال و اتکا به توان داخلی عنوان کرد که البته برگرفته از تاکید امام راحل بر اصل نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی است.

در سالیان عمر با عزت انقلاب اسلامی و 8 سال جنگ تحمیلی، انواع و اقسام تحریم ها و کارشکنی و دشمنی های پیاپی شرق و غرب به ما آموخته است که تنها به توان خود باید متکی باشیم و در آخرین پروژه خوکفایی ملی نگاه انحصارطلبانه بیگانگان درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران این مهم بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

از آن زمانی که ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز دست یافت و بیگانگان از این توان بومی کشورمان مطلع شدند، فشارها برای عقب نشاندن ایران از این فناوری بیش از پیش بوده و دشمن از هیچ روشی برای محروم کردن جمهوری اسلامی ولو به اندازه سر انگشتی کوتاهی نکرده است.



به گزارش مهر، فناوری هسته ای ایران اما به دلیل بومی بودن تحت تاثیر این فشارها قرار نگرفته و روز به روز گستردگی و بالندگی خود را به چشم جهانیان کشیده است. از همین روست که غرب با وجود کوتاه آمدن قدرت های شرقی به لحاظ فنی نتوانسته ایرادی را آژانس بین المللی انرژی متوجه فناوری هسته ای ایران کند و پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت برده تا از طریق سیاسی برای ایران مشکل ایجاد کند.

در گذر زمان، رقیب گروهی از کشورهای زیاده خواه را تحت عنوان 1+5 تشکیل داد تا به زعم خود پرونده هسته ای ایران را مدیریت کرده و هر آنچه که خود خواست بدان تحمیل کند. جمهوری اسلامی ایران نیز به رغم دشمنی های روشن این گروه همواره باب مذاکره و اعتماد سازی را برای تمامی کشورها و همچنین نهاد های بین المللی باز گذاشته و هر زمان که لازم دانسته اند راهکاری برای رفع ابهام آنها ارائه کرده است.



ایران برای اعتماد سازی مدتی فعالیتهای هسته ای خود را تعلیق کرد، پس از آن بازرسیهای متعدد آژانس انرژی اتمی را پذیرفت و در نهایت بسته پیشنهادی برای گشایش مناسبات میان ایران و 1+5 ارائه کرد. حتی چند دور مذاکره نیز شکل گرفت ولی گویا قصد طرف مقابل حل مسئله نبوده و آنها به دنبال پاک کردن مسئله ای هستند که نه به لحاظ قانونی و نه به اعتبار کسب دانش هیچ ارتباطی به آنها ندارد. فناوری هسته ای ایران به تائید گزارش آژانس انرژی اتمی کاملا صلح آمیز بوده و از ابتدا تا انتهای این فناوری کاملا بومی بوده و قدرتهای هسته ای و در برخی مواقع آژانس در رسیدن ایران به این درجه از دانش کارشکنی کرده اند.



اما در آخرین دور از مذاکرات ایران و 1+5 بحثی خارج از موضوع مذاکرات و بسته پیشنهادی ایران درباره تامین سوخت برای راکتور تهران درگرفت که از سوی غرب این حاشیه به متن رانده شد و اصل مذاکرات را که ماهیتی دیگر داشت تحت الشعاع قرار داد. تامین سوخت هسته ای به عنوان یکی از وظایف مصرح آژانس ایجاب می کرد که فارغ از این مذاکرات و بدون هیچ پیش شرطی سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار می گرفت همانطور که چندین سال پیش سوخت 20 درصدی مورد نیاز این راکتور از طریق آژانتین تامین و ثمن آن از طریق ایران پرداخت شد.



آژانس انرژی اتمی این بار به منظور تامین نظر برخی قدرت ها این درخواست ایران را فقط به دو کشور روسیه و آمریکا ارسال کرد و آنها در دقیقه نود فرانسه را نیز وارد پروسه تامین سوخت راکتور تهران کردند.آنها ابتدا با طمع ورزی نسبت به اورانیوم غنی شده ایران تمامی اورانیوم 4 درصدی تولید ایران را مطالبه کردند تا آن را به غنای نزدیک به 20 درصد برسانند و تحویل دهند که این خود یک معادله چند مجهولی بود و سوالات بسیاری را بر می انگیخت. از آن جمله سوال درباره این که چرا تمامی سوخت تولیدی ایران را می خواهند و یا اینکه کی قرار است اورانیوم به این درجه از غنا برسانند و کی به ایران تحویل دهند و اگر اورانیوم ایران را بردند و در زمان مقرر اورانیوم 20 درصد را ندادند چه ضمانتی وجود دارد و چندین سوال بی پاسخ دیگر در این خصوص که برای نخستین بار این بحث واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی را برانگیخت و آن را نوعی کلاهبرداری سیاسی خواند. سپس بحث تبادل سوخت در کشوری ثالث مطرح شد و آژانس ابتدا روسیه و بعد ترکیه را برای تبادل سوخت پیشنهاد کردند که ایران نیز متقابلا ابتدا کیش را برای تبادل سوخت آن هم به میزان 400 کیلو گرم و سپس ترکیه را به شرط تبادل همزمان پذیرفت و برای این منظور نیز به این کشورها و علی الخصوص فرانسه که خواستار جدی معامله بود مهلت داد که تا پایان ژانویه آمادگی خود را اعلام کند.



گزارش مهر می افزاید: در این رابطه منوچهر متکی وزیر امور خارجه در شرایطی که چند ساعت به پایان ضرب الاجل ایران برای تبادل سوخت باقی بود در حاشیه اجلاس داووس با بیان اینکه پیشنهاد مربوط به مبادله سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران موضوعی جدا از فعالیت‌های هسته‌ای‌ کشورمان است، اظهار کرد: پیشنهاد معاوضه سوخت به عنوان فرصتی است که کشورمان به طرف مقابل برای اعتمادسازی داده و این پیشنهاد همچنان روی میز است و امیداریم با واقع‌بینی طرف مقابل نسبت به این اعتمادسازی، این بحث به نتیجه مشخص برسد.

متکی همچنین پس از دیدار با همتای برزیلی‌اش گفت: دنبال رایزنی‌های انجام شده با مقامات فرانسوی و برزیلی ایده‌های جدیدی در رابطه با تامین سوخت رآکتور تهران مطرح شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.



امروز دیگر ضرب الاجل ایران برای تبادل سوخت تمام شده و بسیاری پیش بینی کرده اند که خبر خوش رئیس جمهور ارتباط مستقیم با همین امر دارد، مسئله ای که به اعتقاد ناظران سیاسی از ابتدا باید اتکا به داخل مورد توجه قرار می گرفت و اصلا طرح نمی شد زیرا به اعتبار این بحث ادامه مذاکرات هسته ای در محاق رفت و غرب بهانه ای پیدا کرد که بدون هیچ دلیلی به جریان سازی های بی پایه خود تداوم ببخشد در حالی که مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی و 1+5 بنا بود که درباره بسته پیشنهادی ایران باشد و در حقیقت هیچ ارتباطی میان این دو وجود نداشت.



خبر خوش رئیس جمهور که درباره آن بحث بسیاری مطرح شده به زعم برخی از صاحب نظران ناظر بر تولید داخلی سوخت هسته ای تا مرز 20 درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران است که در واقع صلح آمیز محسوب شده و هیچ مشکلی به لحاظ حقوق بین الملل ندارد. هرچند که ممکن است برخی سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه را تسهیل کننده تبادل سوخت بدانند. با این اوصاف به نظر می رسد تلاش دو سویه ایران برای تامین سوخت راکتور تهران حداقل از یک سو تضمین شده است و آن تکیه به توانمندی دانشمندان هسته ای کشورمان است که در نهایت بدون منت در خدمت به کشور توانمندی خود را به اثبات رسانده اند.