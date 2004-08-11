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۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۲۱

22 مرداد ماه روز زن مسلمان ، حقوق اجتماعي و شوكت فاطمي

زنان ناخواسته مردان را مردسالار تربيت مي كنند

يك جامعه شناس گفت: در مقايسه با گذشته توجه به حوزه زنان ، مشاركت اجتماعي وسياسي ، احقاق حقوق اجتماعي آنان بيشتر شده اما متاسفانه بدليل عدم مطالعه و پژوهش علمي و بدليل عدم بكارگيري شيوه ها ي درست ومناسب همچنان زنان از حقوق اجتماعي مناسب وشايسته خود به نحو مناسب برخوردار نيستند.

دكتر اصغر مهاجري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب در ارتباط با حقوق اجتماعي زنان در ايران گفت: ساختارهاي جغرافيايي ، تاريخي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، شرايطي را فراهم كرده كه امكان مشاركت ، رشد وتوسعه يافتگي شخصيت اجتماعي زن را درطول قرنهاي اخير چندان فراهم نكرده است.

وي افزود: مجموعه اين شرايط بسترهايي را بوجود آورده كه حاكميت با مردان بوده، به عبارت ديگر پدر سالاري و مردسالاري نتيجه  شرايط مختلف بوده است.

وي خاطر نشان كرد: درايران مردان حقوق وضع وآنها را تفسير وحكم صادر مي كردند اما در اين ميان جامعه ايران در مقايسه با ديگر جوامع ، پس از تعامل وبرخورد فرهنگ ايراني با فرهنگهاي توسعه يافته درعصر حاضر و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي،  بسترهايي مناسب را براي رشد وتوسعه زن واحقاق حقوق اجتماعي او فراهم كرده است  .

اين جامعه شناس تاكيد كرد: در مقايسه با گذشته توجهات به حوزه زنان ، مشاركت اجتماعي وسياسي ، احقاق حقوق اجتماعي آنان بيشتر شده اما متاسفانه بدليل عدم مطالعه وپژوهش علمي وبدليل عدم بكارگيري شيوه ها ي درست ومناسب همچنان زنان از حقوق اجتماعي مناسب وشايسته خود برخوردار نيستند.

مهاجري گفت:  موانع ساختاري ، نظام حقوقي ، سنن اجتماعي ، فرهنگ ويژه مردسالاري ، وضعيتهاي رواني ويژه در مرد وزن , عدم خودباوري زنان ، فرآيند نامطلوب جامعه پذيري جنسيتي ، تفكر ونگرس مردان وعدم آمادگي آنها براي انتقال قدرت به زنان و..  عمده ترين موانعي است كه براي احقاق حقوق اجتماعي زنان وجود دارد .

اين استاد دانشگاه افزود: در حقيقت مقصران اصلي خود زنان هستند ، شيوه هاي رفتاري آنها  به گونه اي است كه ناخواسته مردان را مرد سالار تربيت مي كنند و ديكتاتور بارمي آورند، البته فرآيند نامطلبوب جامعه پذيري جنسيتي فقط به زنان محدود نمي شود در كتابهاي آموزشي آموزش وپرورش ، صداوسيما نيز اين امر كاملا مشهود است..

وي بهترين راه برا ي احقاق حقوق اجتماعي زنان را برقراري وضعيتهاي دموكراتيك بين زن ومرد دانست وگفت : توسعه اجتماعي واقتصادي ، افزايش سطح تحصيلات زنان ، آشنايي وتسلط به زبانهاي بين المللي  و رايانه ، استقلال اقتصادي و..  از جمله اقداماتي است كه زنان بايد براي دست يافتن به حقوق وموقعيت اجتماعي مناسب انجام دهند و اميدواريم با آگاهي وانجام پژوهشهاي علمي وجهت دار حركتهاي مثبتي را در اين زمينه به نتيجه برسانيم. 

 

کد مطلب 102810

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