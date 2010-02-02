مجتبی شریفی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهرآورد سنتی استقلال و پرسپولیس همواره با حساسیت‌های خاصی از سوی هواداران دو تیم و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی در سراسر دنیا پیگیری می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه خاطیان شهرآورد با رفتارهای نامناسب و غیر ورزشی خود، لذت تماشای یک مسابقه جذاب و جوانمردانه را از اهالی و دوستداران فوتبال سلب می کنند، بنابراین استحقاق حداکثر تنبیهات انضباطی را دارند و کمیته انضباطی نیز متقابلا آنها را از لذت ادامه حضور در لیگ محروم خواهد کرد.

شریفی تاکید کرد: حساسیت های این مسابقه مسئولیت بازیکنان را در قبال رفتارهایی که در میدان مسابقه انجام می دهند، دوچندان می کند تا درجریان بازی مراقب اعمال و رفتار و حرکات خود باشند چرا که هرگونه رفتار احساسی بازیکنان و مربیان در این مسابقه می تواند به سکوها و هواداران دو تیم منتقل شود و جو متنشنج و نامناسبی را در ورزشگاه بوجود آورد.

رئیس کمیته انضباطی تصریح کرد: بازیکنان استقلال و پرسپولیس باید مراقب اعمال و رفتار خود نسبت به بازیکنان تیم مقابل، داور و عوامل پیرامونی باشند و به گونه ای رفتار نکنند که موجب تحریک و برانگیختن احساسات هواداران بر روی سکوها شوند.

وی در ادامه افزود: در واقع رفتار بازیگران شهرآورد در زمین مسابقه نقش تعیین کننده ‌ای درکنترل تنش‌ها و اختلالات روی سکوها خواهد داشت از همین رو کمیته انضباطی با هرگونه رفتار احساسی و تنش آفرین در این دیدار به شدت و مطابق آئین نامه انضباطی برخورد خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی با اشاره به مصدایق تخلفات انضباطی تصریح کرد: برخورد زننده و شدید، مداخله در امر داوری، تحریک تماشاگران و انجام رفتارهایی که موجب تنش بر روی سکوها شود با حداکثر برخورد کمیته انضباطی مواجه خواهد شد. ضمن اینکه برخی تخلفات و خطاهای شدید چند عنوان تنبیهی دارد که در صورت ارتکاب برای هر یک تنبیهات جداگانه ای درنظر خواهیم گرفت.

شریفی با بیان اینکه برای برقراری نظم و انضباط در این مسابقه حساس ناگزیز به استفاده از ابزارهای قهری هستیم، اظهار داشت: با وجود آنکه می دانیم بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس از سابقه دوستی و رفاقت چندین ساله برخوردارند و هرگز دوستی های خود را در این مسابقه زیرپا نخواهند گذاشت ولی استقرار نظم و اقتضای مستطیل سبز چاره ای جز اعمال محرومیت های انضباطی باقی نمی گذارد و امیدوارم بازیکنان دو تیم با رعایت بازی جوانمردانه به گونه ای در شهرآورد ظاهر شوند که به استفاده از اینگونه ابزارهای قانونی نیازنشود.

رئیس کمیته انضباطی با بیان اینکه الزامات انضباطی دربی را به سرپرستان دو تیم استقلال و پرسپولیس گوشزد کرده ام، اظهار داشت: با توجه به حساسیت این دیدار برای هواداران هر دو تیم، الزامات و تاکیدات کمیته انضباطی را درتماس با سرپرستان دو تیم به آنها اعلام کرده ایم تا بازیکنان از ناحیه رعایت نکردن موارد انضباطی دچار ضرر و زیان نشوند.

شریفی درپایان با توصیه به هواداران دوتیم استقلال و پرسپولیس درحفظ نظم و آرامش سکوها و پرهیز ازحاشیه ها و برخوردهای احساسی نسبت به حوادث داخل میدان، اظهار داشت: هواداران اصلی ترین مالکان فوتبال هستند که تمامی اداره کنندگان فوتبال درجهت لذت بردن آنها از جذابیت های فوتبال تلاش می کنند اما همین هواداران جوان و پرشورنباید فراموش کنند که فوتبال باید ابزاری درخدمت آنها باشد نه اینکه فوتبال آنها را به عنوان ابزاری در خدمت خود تبدیل نماید.