به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست مرحله گروهی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین، تیم نوجوانان "الف" کشورمان که در گروه B این رقابت‌ها قرار دارد سنگاپور "الف" را با نتیجه 3 بر یک از پیش رو برداشت و مقابل تیم هند "ب" هم با نتیجه 3 بر صفر صاحب برتری شد.

تیم نوجوانان "الف" کشورمان که در دیدار نخست مقابل بحرین "ب" هم صاحب برتری 3 بر صفر شده بود، با کسب این دو پیروزی با 6 امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه خود راهی دور دوم بازی‎ها شد.

همچنین تیم نوجوانان "ب" کشورمان پس از تحمیل شکست به سوئد، در دیدار با تیم هند "الف" به برتری 3 بر صفر دست یافت. تیم نوجوانان "ب" کشورمان که در گروه A مسابقات قرار داشت با کسب 4 امتیاز از این دو پیروزی در صدر گروه قرار گرفت.

در پایان دیدارهای مقدماتی نوجوانان 6 تیم به مرحله دوم صعود کردند. بنابراین تیم‎های "الف" و "ب" کشورمان که صدرنشین گروه‎های خود بودند به طور مستقیم به مرحله نیمه‎نهایی صعود کردند تا مدال برنز ایران در این بخش قطعی شده باشد.

در چارچوب این بخش از مسابقات، امروز (سه شنبه) برنده دو تیم سوئد و قطر به مصاف تیم نوجوانان "الف" کشورمان می‌رود. برنده دیدار تیم‎های سنگاپور و یمن مقابل تیم نوجوانان "ب" کشورمان قرار می‎گیرد.

در رده سنی جوانان نیز تیم‎های جوانان "الف" و "ب" کشورمان تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. در این بخش از رقابت‌ها تیم جوانان ایران "الف" در گروه D پس از تحمیل شکست 3 بر یک به بحرین "الف" موفق شد شد تیم قطر و ترکیب مشترک تایلند و اتریش را هم از پیش رو بردارد.

تیم جوانان "ب" هم پس از آنکه در گروه A نتیجه دیدار مقابل بلژیک را واگذار کرد در دیدار با لوکزامبورگ به برتری 3 بر 2 دست یافت.

در پایان دیدارهای روز نخست جوانان از گروه D تیم جوانان "الف" کشورمان با 6 امتیاز و قطر با 5 امتیاز به مرحله حذفی راه یافتند. در گروه A هم تیم‎های بلژیک و ایران "ب" با 4 و 3 امتیاز به دور دوم راه یافتند.

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی نوجوانان و جوانان بحرین تا 15 بهمن‎ماه ادامه دارد. برای این رقابت‎ها 13300 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.