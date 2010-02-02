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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۱

پروتور تنیس روی میز بحرین/

همه پینگ‎پنگ‎بازان ایران صعود کردند / مدال برنز نوجوانان قطعی شد

همه پینگ‎پنگ‎بازان ایران صعود کردند / مدال برنز نوجوانان قطعی شد

تیم‏های تنیس روی میز نوجوانان و جوان کشورمان با شکست حریفان خود و کسب امتیاز لازم در دور نخست مرحله گروهی رقابت‎های پروتور جهانی بحرین به دور دوم بازی‌ها صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست مرحله گروهی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین، تیم نوجوانان "الف" کشورمان که در گروه B این رقابت‌ها قرار دارد سنگاپور "الف" را با نتیجه 3 بر یک از پیش رو برداشت و مقابل تیم هند "ب" هم با نتیجه 3 بر صفر صاحب برتری شد.

تیم نوجوانان "الف" کشورمان که در دیدار نخست مقابل بحرین "ب" هم صاحب برتری 3 بر صفر شده بود، با کسب این دو پیروزی با 6 امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه خود راهی دور دوم بازی‎ها شد.

همچنین تیم نوجوانان "ب" کشورمان پس از تحمیل شکست به سوئد، در دیدار با تیم هند "الف" به برتری 3 بر صفر دست یافت. تیم نوجوانان "ب" کشورمان که در گروه A مسابقات قرار داشت با کسب 4 امتیاز از این دو پیروزی در صدر گروه قرار گرفت.

در پایان دیدارهای مقدماتی نوجوانان 6 تیم به مرحله دوم صعود کردند. بنابراین تیم‎های "الف" و "ب" کشورمان که صدرنشین گروه‎های خود بودند به طور مستقیم به مرحله نیمه‎نهایی صعود کردند تا مدال برنز ایران در این بخش قطعی شده باشد.

در چارچوب این بخش از مسابقات، امروز (سه شنبه) برنده دو تیم سوئد و قطر به مصاف تیم نوجوانان "الف" کشورمان می‌رود. برنده دیدار تیم‎های سنگاپور و یمن مقابل تیم نوجوانان "ب" کشورمان قرار می‎گیرد.

در رده سنی جوانان نیز تیم‎های جوانان "الف" و "ب" کشورمان تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. در این بخش از رقابت‌ها تیم جوانان ایران "الف" در گروه D پس از تحمیل شکست 3 بر یک به بحرین "الف" موفق شد شد تیم قطر و ترکیب مشترک تایلند و اتریش را هم از پیش رو بردارد.

تیم جوانان "ب" هم پس از آنکه در گروه A نتیجه دیدار مقابل بلژیک را واگذار کرد در دیدار با لوکزامبورگ به برتری 3 بر 2 دست یافت.

در پایان دیدارهای روز نخست جوانان از گروه D تیم جوانان "الف" کشورمان با 6 امتیاز و قطر با 5 امتیاز به مرحله حذفی راه یافتند. در گروه A هم تیم‎های بلژیک و ایران "ب" با 4 و 3 امتیاز به دور دوم راه یافتند.

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی نوجوانان و جوانان بحرین تا 15 بهمن‎ماه ادامه دارد. برای این رقابت‎ها 13300 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1028123

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