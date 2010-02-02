به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست مرحله گروهی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین، تیم نوجوانان "الف" کشورمان که در گروه B این رقابتها قرار دارد سنگاپور "الف" را با نتیجه 3 بر یک از پیش رو برداشت و مقابل تیم هند "ب" هم با نتیجه 3 بر صفر صاحب برتری شد.
تیم نوجوانان "الف" کشورمان که در دیدار نخست مقابل بحرین "ب" هم صاحب برتری 3 بر صفر شده بود، با کسب این دو پیروزی با 6 امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه خود راهی دور دوم بازیها شد.
همچنین تیم نوجوانان "ب" کشورمان پس از تحمیل شکست به سوئد، در دیدار با تیم هند "الف" به برتری 3 بر صفر دست یافت. تیم نوجوانان "ب" کشورمان که در گروه A مسابقات قرار داشت با کسب 4 امتیاز از این دو پیروزی در صدر گروه قرار گرفت.
در پایان دیدارهای مقدماتی نوجوانان 6 تیم به مرحله دوم صعود کردند. بنابراین تیمهای "الف" و "ب" کشورمان که صدرنشین گروههای خود بودند به طور مستقیم به مرحله نیمهنهایی صعود کردند تا مدال برنز ایران در این بخش قطعی شده باشد.
در چارچوب این بخش از مسابقات، امروز (سه شنبه) برنده دو تیم سوئد و قطر به مصاف تیم نوجوانان "الف" کشورمان میرود. برنده دیدار تیمهای سنگاپور و یمن مقابل تیم نوجوانان "ب" کشورمان قرار میگیرد.
در رده سنی جوانان نیز تیمهای جوانان "الف" و "ب" کشورمان تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. در این بخش از رقابتها تیم جوانان ایران "الف" در گروه D پس از تحمیل شکست 3 بر یک به بحرین "الف" موفق شد شد تیم قطر و ترکیب مشترک تایلند و اتریش را هم از پیش رو بردارد.
تیم جوانان "ب" هم پس از آنکه در گروه A نتیجه دیدار مقابل بلژیک را واگذار کرد در دیدار با لوکزامبورگ به برتری 3 بر 2 دست یافت.
در پایان دیدارهای روز نخست جوانان از گروه D تیم جوانان "الف" کشورمان با 6 امتیاز و قطر با 5 امتیاز به مرحله حذفی راه یافتند. در گروه A هم تیمهای بلژیک و ایران "ب" با 4 و 3 امتیاز به دور دوم راه یافتند.
مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی نوجوانان و جوانان بحرین تا 15 بهمنماه ادامه دارد. برای این رقابتها 13300 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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