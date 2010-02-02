70 درصد گندم گلستان مازاد مصرف استان است

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سالانه بیش از یک میلیون تن گندم در استان تولید می شود که نیاز استان 300 هزار تن است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر درصد بالایی از گندم استان به صورت خام از منطقه خارج می شود و باید برای فرآوری این محصول برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: گندم گلستان از گندمهای خوب و مرغوب کشور است که برای ارتقای کیفیت گندم مناطق دیگر با آن مخلوط می شود.

به گفته جعفری، در سال جاری 380 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته است و بارندگی موجب تاخیر کشت در برخی اراضی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان به تولید پنبه در استان اشاره و اضافه کرد: همه عوامل باید دست به دست هم دهند تا در تولید پنبه به رشد مطلوب برسیم.

مشکل بازرگانی پنبه رفع شود

وی عنوان کرد: بحث بازرگانی پنبه باید برطرف شود و امیدواریم با اجرایی شدن مصوبات کارگروه کشاورزی، پنبه استان به زمان رونق بازگردد.

وی افزود: کاهش مدت کشت پنبه و استفاده از ارقام زودرس می تواند از جمله راه ها برای ترویج کشت این محصول باشد و باید زمان تولید این محصول از 240 روز به 150 روز کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: گلستان قابلیتهای زیادی در تولید محصولات کشاورزی دارد ولی به آن رشد مطلوب که مد نظر است هنوز دست نیافته ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: این استان از معدود مناطقی است که سالانه 90 نوع محصول در آن تولید می شود و باید بیشتر به آن توجه شود.