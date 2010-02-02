  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

110 هزار هکتار اراضی گلستان تحت پوشش تعاونی است

110 هزار هکتار اراضی گلستان تحت پوشش تعاونی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان اعلام کرد: 110 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان زیر پوشش تعاونیهای تولید هستند.

مصطفی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: درحال حاضر 45 شرکت تعاونی تولیدی در بخش کشاورزی این سطح اراضی را زیر پوشش دارند.

وی اظهار داشت: مدیریت، ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی از جمله فعالیتهای این تعاونیهای تولیدی است که در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: طرح یکپارچه سازی اراضی در دستور کار است ولی این طرح در اراضی کمتر از سه هزار هکتار توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

به گفته مصطفی لو، به دلیل کوچک بودن سطح اراضی و تعدد مالکان از جمله مشکلات فراروی طرح یکپارچه سازی اراضی در استان است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: سلامت تولیدات و دستیابی به محصول سالم از جمله ماموریتهای این سازمان است که پیگیری می شود.

وی یادآور شد: تولید محصول ارگانیک و کاهش مصرف سموم در محصولات کشاورزی از مهمترین برنامه هاست و تلاش می شود تا با مبارزه بیولوژیک به تولید محصول سالم کمک شود.

وی عنوان کرد: درحال حاضر میزان سمومی که وارد استان می شود، سال به سال روبه کاهش است.

کد مطلب 1028149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها