110 هزار هکتار اراضی گلستان تحت پوشش تعاونی است

مصطفی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: درحال حاضر 45 شرکت تعاونی تولیدی در بخش کشاورزی این سطح اراضی را زیر پوشش دارند.

وی اظهار داشت: مدیریت، ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی از جمله فعالیتهای این تعاونیهای تولیدی است که در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: طرح یکپارچه سازی اراضی در دستور کار است ولی این طرح در اراضی کمتر از سه هزار هکتار توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

به گفته مصطفی لو، به دلیل کوچک بودن سطح اراضی و تعدد مالکان از جمله مشکلات فراروی طرح یکپارچه سازی اراضی در استان است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: سلامت تولیدات و دستیابی به محصول سالم از جمله ماموریتهای این سازمان است که پیگیری می شود.

وی یادآور شد: تولید محصول ارگانیک و کاهش مصرف سموم در محصولات کشاورزی از مهمترین برنامه هاست و تلاش می شود تا با مبارزه بیولوژیک به تولید محصول سالم کمک شود.

وی عنوان کرد: درحال حاضر میزان سمومی که وارد استان می شود، سال به سال روبه کاهش است.