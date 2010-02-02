پتروشیمی گلستان از سکون خارج شد

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با تصویب تسهیلات ارزی این طرح، روند اجرایی این طرح رشد گرفت و اکنون در دست اجراست.

وی با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 90 هزار نفر از هم استانیها در این طرح بزرگ گفت: برآورد اولویه این طرح حدود هفت هزار میلیارد ریال بود که بخشی از تسهیلات تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع این اعتبار مقرر شد سه هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزی و بقیه تسهیلات ریالی اختصاص داده شود.

به گفته قناعت، پرداخت تسهیلات ارزی این طرح چندی پیش مصوب شد و قرار شد بخشی از تسهیلات ریالی از سوی سرمایه گذاران تامین شود.

استاندار گلستان بیان داشت: طرح پتروشیمی گلستان به دلیل دسترسی به منابع آبی و منابع گازی و موقعیت مکانی مناسب از نظر تسطیح و دسترسی نزدیک به بازار آسیای میانه برای امر صادرات و ایجاد اشتغال در منطقه مهم و از جمله طرحها و مصوبات دور اول سفرهای استانی هیئت دولت به استان گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی طرح در 24 آذر 85 برگزار شد و در آذرماه همان سال پذیره‌نویسی با حضور و استقبال گسترده بیش از 93 هزار نفر از مردم استان و مشارکت 12 درصدی پتروشیمی آغاز شد.

شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.

همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.

لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.