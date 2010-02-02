مشکل مالیات اصناف حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدصادق مفتح شامگاه دوشنبه در جمع اصناف گرگان افزود: الگوی پیشنهادی ما این است که دولت در بودجه مقدار مالیات را تعیین کند که بخش از آن مربوط به مالیات اصناف است.

وی اظهار داشت: برای دریافت مالیات از اصناف در سال آینده در کمیته ملی برای هر استان رقم مالیات مشخص می شود و در هر استان نیز یک کمیته استانی تشکیل و سهم هر شهرستان از این رقم مالیات تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان نیز سهمیه هر اتحادیه مشخص می کند و سازمان امور مالیاتی در این طرح نمی تواند وارد شود و مشکل مالیات تا پایان ماه جاری برطرف می شود.

ملت کارت دیوار بین اصناف دارای پروانه و فاقد پروانه است

معاون وزیر بازرگانی به طرح ملت کارت اشاره و اضافه کرد: ملت کارت اصناف دیوار بین واحدهای صنفی با پروانه و بدون پروانه است.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شد واحدهای صنفی بدون پروانه مالیات عوارض کسب و پیشه شان سه برابر با پروانه ها باشد.

مفتح عنوان کرد: براساس این برنامه به رئیس اتحادیه اقتدار داده می شود و به عنوان نمونه واحد بدون پروانه حق توزیع شیر را ندارد و تمام فعل و انفعالات را وابسته به همین کارت می کنیم.

آژانسهای تلفنی جزء اصناف شدند

وی درباره وضعیت صنفی آژانسهای تلفنی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، آژانسهای تلفنی واحد صنفی بشمار می آیند و فقط دولت یا مجلس می تواند این مصوبه را لغو کند.

وی عنوان کرد: در مورد بازرسی و نظارت اصناف تصمیم وزیر اینست که بازرسی در سطح اصناف باید صد در صد در دست خود اصناف باشد و سازمان نظارت می کند.

مفتح افزود: عزم وزارت بازرگانی و رئیس جمهور این است که کسی حق ندارد آقابالاسر اصناف باشد و روسای مجامع باید عضو شورای اداری استان و شهرستان باشد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اظهار داشت: تفکیک اصناف به تولیدی و توزیعی فلسفه ای جز "تفرقه بینداز و حکومت کن" ندارد.