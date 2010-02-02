انقلابهای جهان همواره رشد و بالندگی هنر را به دنبال داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی دوشنبه شب در افتتاحیه دومین جشنواره بین ‌المللی هنرهای تجسمی فجر اظهار داشت: در انقلاب‌ ها توجه ویژه به رشته ‌های هنری معطوف می‌ شود و رهبران انقلاب‌ ها برای اینکه بتوانند حرف و پیام خود را به سادگی به مردم القا کنند از هنرهای مختلف بهره برده اند.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: در کشور اسلامی ما نیز پس از پیروزی انقلاب، امام و رهبری توجه خاصی به هنر داشته ‌اند و این امر سبب بالندگی هنر شده است.

وی با اشاره به اینکه در هر یک انقلاب ‌های بزرگ جهان به یک هنر توجه ویژه ‌ای صورت گرفته است، عنوان کرد: ادبیات در انقلاب فرانسه، نقاشی ‌های دیواری در انقلاب مکزیک و ... مورد توجه ویژه قرار گرفت و به بالندگی رسید اما در انقلاب اسلامی ایران تمامی رشته ‌های هنری رشد نسبی داشتند و هنر قبل و بعد از انقلاب در هیچ یک از رشته‌ ها به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

هنرمندان 79 کشور جهان در جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کردند

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خاطرنشان کرد: پیش بینی ها حکایت از آن داشت که امسال به دلیل شرایط به وجود آمده در کشور، استقبال چندانی از جشنواره فجر صورت نخواهد گرفت اما با ارسال آثار هنری متعدد از 79 کشور جهان، ثابت شد که محبوبیت انقلاب ایران هر سال در میان هنرمندان جهان افرایش می یابد.

وی همچنین یادآور شد: 175 قطعه عکس، 30 نقاشی، 30 کاریکاتور از اساتید داخلی و 55 کاریکاتور از هنرمندان بین المللی به نمایشگاه هنرهای تجسمی جشنواره فجر رسیده است.

ورک شاپ های خیابانی در یزد برگزار می شود

عالیشوندی ادامه داد: در کنار این جشنواره چند ورک‌ شاپ ویژه نیز برگزار می‌ شود که از اساتید کاریکاتور دعوت شده تا در این برنامه شرکت کنند.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: یکی از این ورک‌ شاپ ‌ها با حضور 100 نفر از اساتید نقاشی به طول یک کیلومتر در خیابان امیرچخماق در روز اول اسفندماه برگزار خواهد شد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد نیز در این جشنواره به اشاره به زحمات و مشقات بسیار امام خمینی(ره) برای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام عزیز با نور وجود خود ظلمت را از کشور ایران بیرون راند و امیدواریم بعد از این همه تلاش و با وجود دستاوردهای عظیم انقلاب، نسل جوان اسیر برخی وسوسه‌ های دشمنان نشوند و حداقل در این برهه زمانی که عطر و شمیم دل ‌انگیز امام(ره) هنوز بر فضای کشور حاکم است، جاذبه‌ های دنیایی باعث نشود، عده ‌ای مسیری غیر از مسیر امام را بپیمایند.

دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در استان یزد از 12 بهمن‌ تا 12 اسفند برگزار می‌ شود.