۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

دباغی در گفتگو با مهر:

قصد رفتن به وزن بالاتری را ندارم / همچنان در 55 کیلوگرم می‌مانم

دارنده مدال نقره جوانان جهان گفت: تاکید می کنم همچنان در وزن 55 کیلوگرم باقی مانده و به وزن بالاتری نمی روم.

عباس دباغی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای شرکت در رقابتهای لیگ تمرینات منظمی را دنبال کردم و در این رقابتها نیز بجز دیدار فینال کشتی های بدی را ارائه ندادم.

وی در مورد شایعات اخیر در مورد حضور وی در وزن 60 کیلوگرم اظهار داشت: همانند گذشته در وزن 55 کیلوگرم باقی می مانم و برخلاف شایعات تا امروز قصد حضور در وزن بالاتر را ندارم.

دباغی تصریح کرد: با توجه به شرایط وزنی ام و آمادگی جسمانی ام همچنان در همین وزن باقی می مانم زیرا یکبار شرایطم را در جام سرکسیان ارمنستان سنجیدم و از آن راضی نیستم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرینات منظم و برنامه ریزی شده ای را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال می کنم و امیدوارم در رقابتهای بین المللی جام تختی عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارم.

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای 29 و30 بهمن ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

