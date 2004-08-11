برانكو با دو روز تاخير به كرواسي مي رود

به گزارش خبرنگار"مهر" اهمال كاري مسئولان فدراسيون فوتبال در گرفتن ويزاي برانكو باعث شد وي با تاخير راهي كشورش شود و گويا اين مساله تاحدودي موجبات دلخوري مربي تيم ملي فوتبال كشورمان را فراهم آورده است .

برانكو كه سه هفته پيش از آغاز جام ملتها برنامه بازگشت خود به كرواسي را به اطلاع مسئولان فدراسيون فوتبال رسانده بود ، زماني كه متوجه كوتاهي فدراسيون در گرفتن ويزا و فراهم كردن مقدمات سفرش شد به شدت نارضايتي خود را از اينگونه بي توجهي ها و اهمال كاري هاي دست اندركاران فدراسيون فوتبال ابراز كرد .

به هرحال به نظر مي رسد اينگونه برخورد ها با برانكو آنهم در شرايطي كه ادامه همكاري وي با تيم ملي ايران وضعيت نامشخصي ندارد ، چندان منطقي نيست و ذهنيت مثبتي از فوتبال ما بر جاي نخواهد گذاشت .

به اين ترتيب برانكو روز جمعه 23 مرداد راهي كرواسي خواهد شد و پس از دو هفته استراحت در كشورش به ايران باز خواهد گشت تا دور جديد تمرينات تيم ملي را براي ديدار 18 شهريور مقابل اردن در شهر امان آغاز كند .

