دستاوردهای انقلاب اسلامی شبیه معجزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد شامگاه دوشنبه در مراسم ویژه گرامیداشت دهه فجر که توسط مجمع هماهنگی پیروان خط امام و رهبری استان قم در مسجد حضرت زین‌العابدین(ع) برگزار شد، ورود اسلام و پذیرش فرهنگ آسمانی، این دین حیات بخش در ایران را یک رویداد بزرگ استثنایی در تاریخ ملت ما دانست و اظهار داشت: بعد از این رویداد، مهم‌ترین رویداد در تاریخ حدود 10 هزار ساله ایران شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی بود.



وی با بیان اینکه ما تا زمانی که نعمتی در دست داریم با عظمت آن آشنا نیستیم گفت: برای نمونه امنیت آنگاه فهمیده می‌شود که در معرض خطر قرار گیریم.



ابوترابی افزود: نعمت جمهوری اسلامی بیش از آنکه برای ما شناخته شده باشد برای ملل آزادی‌خواه جهان مورد احترام است و آنها با دستاوردهای این انقلاب بزرگ از نزدیک آشنا هستند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دستاوردهای سلبی و ایجابی نعمت جمهوری اسلامی را فراوان توصیف کرد و یادآور شد: پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای ارزشمندی در نفی ستم و استعمار و غارت ثروت‌های معنوی و مادی این کشور و جهان اسلام داشته است.



وی گفت: به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران در تزلزل حضور مقتدرانه آمریکا در منطقه و سست نمودن ارکان حاکمیت مزدوران بیگانه در سراسر جهان نقش ارزنده‌ای داشته است.



ریشه انقلاب اسلامی کجاست؟



ابوترابی با طرح این سئوال که ریشه دستاوردهای انقلاب اسلامی کجاست؟ خاطرنشان کرد: بدون تردید ریشه این برکات ارزشمند در دو حقیقت و گوهر گران‌بها و سرمایه بزرگ، یعنی ملت ایران و رهبری استثنایی امام خمینی(ره) قرار دارد.



وی گفت: اگر خصائص برجسته فکری اعتقادی و اخلاقی ملت ایران و رهبری داعیانه امام عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در آن زمان تجلی نمی‌یافت این انقلاب لباس وجود و هستی بر تن نمی‌کرد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران اگر هوشمند و فهیم است و از اندیشه و فرهنگ ستودنی برخوردار است به دلیل آن است که تربیت شده در مکتب تشیع و قرآن و عترت است.



ابوترابی با اشاره به ویژگی‌های امام خمینی(ره) اظهار داشت: تمام عزم و اراده امام آن بود که از آموزه‌های دین بهره بیشتری ببرد و در وجود خویش عینیت بخشد و در جهت نشر آن در جامعه تلاش کند.



وی گفت: امام و ملت ما اگر از اسلام بهره برده‌اند به برکت روحانیت، مرجعیت و علمای بزرگی است که از این کشور برخاستند و معارف دین را فراگرفتند و در راستای گسترش آن تلاش کردند.



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) با فراهم نمودن شکل‌گیری نظام دینی برآمده از اندیشه دینی قیام عظیم خود را سامان دادند، تصریح کرد: ایشان به حق پذیرفته بود که در سایه یک نظام مقتدر و مبتنی بر آموزه‌های دینی اسلام اوج می‌گیرد و مسلمین حیات پیدا می‌کنند.



مدیران آراسته به تقوا باشند



ابوترابی در ادامه خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی باید همه مدیران آراسته به تقوا به معنای واقعی کلمه باشند و این نخستین آرمان نظام است.



وی گفت: یک انسان وقتی بخواهد کامل شود 40 سال کار می‌خواهد و اگر یک نظام بخواهد به کمال نزدیک شود 400 سال کم است.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آنچه که در طول سه دهه انقلاب اسلامی رخ داده است را معجزه الهی دانست و با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی مقام معظم رهبری تصریح کرد: من تردیدی ندارم هر چهره سیاسی و شخصیت برجسته بین‌المللی که در محضر ایشان شرفیاب شده است خود را در برابر قله ابهت او کوچک و خار دیده؛ برخی این مسئله را اذعان کردند و بعضی‌ها با سکوت گذشتند.



ابوترابی با بیان اینکه امروز اقتدار سیاسی ایران بالاتر از کشورهای اروپایی، چین و روسیه است اظهار داشت: ما در گفتگویی که با سران این کشورها داریم وقتی از تقابل نظام سیاسی ایران با نظام سلطه بحث می‌شود برای آنها قابل باور نیست.

وی اضافه کرد: ایران اسلامی امروز در عالی‌ترین سطح اقتصاد و اقتدار پنجه در پنجه نظام سلطه ایستاده و در هر عرصه‌ای که ما ایستادگی کردیم پیروز شدیم.



وی گفت: امروز آمریکا مصلحت خودش را در خروج نظامیان آمریکایی از عراق می‌بیند اما یک مانع را در مقابل خود می‌بیند و آن حفظ جمهوری اسلامی و تفکر امام راحل است.



عبور از چالش‌های اقتصادی سهل‌ترین عرصه است



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گذر از چالش‌های اقتصادی را سهل‌ترین عرصه دانست و خاطرنشان کرد: ما برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی با کمترین هزینه و کار به مقصود می‌رسیم و اگر سختی بود در رسیدن به قله‌های دانش و علم بود که در طول سه دهه این مسیر را پیمودیم.



ابوترابی در پایان اظهار داشت: ما امروز جزو 23 کشور جهان هستیم که بیش از یک درصد دانش جهان را تولید می‌کنیم.

