آماری از میزان واردات برنج و مرکبات نداریم / برپایی 300 نمایشگاه بهاره

صادق مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ذخیره سازی این محصولات برای شب عید از محصولات داخلی است و محصولات خارجی نیست.

وی اظهار داشت: درحال حاضر حدود 65 هزار تن ذخیره سازی مرکبات را داریم که از ماه شهریور انجام شده و 50 هزار تن سیب نیز برای شب عید ذخیره سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام این ذخیره سازی توسط تشکلهای توزیعی و از محل تولید داخل در حال انجام است و همانند روال سالهای قبل کار ذخیره سازی در دست اقدام است.

به گفته مفتح، در نیمه دوم اسفند از طریق امور صنفی توزیع گسترده مواد پروتئینی آغاز می شود و در زمینه ذخیره سازی گوشت و مرغ برای شب عید نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

معاون وزیر بازرگانی بیان داشت: تاکنون 50 هزار تن گوشت مرغ و 30 هزار تن گوشت قرمز نیز ذخیره سازی شده که در توزیع آن در قالب شبکه های متنوع توزیع می شود. از نظر تامین مواد پروتئینی همانند سالهای قبل نگرانی وجود ندارد و ذخیره سازی کافی صورت گرفته است.

300 نمایشگاه فروش بهاره برپا می شود

وی تشکیل نمایشگاه عرضه مستقیم و فروش بهاره را از برنامه های این وزارتخانه برشمرد و گفت: برای برپایی بیش از 300 نمایشگاه بهاره در کشور برنامه ریزی شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی عنوان کرد: در این نمایشگاه ها تمام کالاهای مورد نیاز از پوشاک و کفش تا مواد غذایی و پروتئینی توسط اصناف عرضه خواهد شد.

وی تشکیل نظارت و بازرسی را از دیگر فعالیتها برشمرد و گفت: همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی سال و عید نوروز، در ایام اسفندماه نظارت و بازرسیهای واحدهای صنفی شدت می یابد.