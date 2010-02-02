۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

29 شرکت پخش غذایی در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ساززمان بازرگانی گلستان از اخذ مجوز برای 29 شرکت پخش در استان خبر داد و گفت: 20 شرکت نیز در حال اخذ مجوز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر دوشنبه در جمع اصناف استان در گرگان افزود: اتحادیه های باید موضوعات قانونی را پیگیری کنند و این سازمان نیز حمایت می کند.

وی اظهار داشت: نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی از جمله وظایف قانونی اتحادیه هاست که باید با تعاملات در زمینه بازرسی، قانون نیز رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده 45 هر استانی براساس وضعیت مالی مجمع اصناف نسبت به جذب بازرس اقدام کرده است که اکنون 19 نفر در مرکز و در بقیه شهرستانها نیز دو نفر مشغول فعالیت هستند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: سه فرشگاه زنجیره ای در استان راه اندازی می شود.

رئیس مجمع اصناف استان گلستان نیز خواستار رفع مشکلات آژانسهای تلفنی شد و گفت: از حدود 10 سال قبل آزانسهای تلفنی زیر پوشش شهرداریهای هستند که اکنون به امور صنفی محول شده است .

حسین خلیلی با اشاره به درپیش بودن زمان برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره افوزد: هرج و مرجی که در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و جمعه بازارها است مردم را دلسرد کرده است.

وی اظهار داشت: وضعیت نمایشگاهها بسیار نابسامان است و اصل کار مشکل دارد و اگر قرار است نمایشگاههای فصلی انجام شود باید کارخانه دارها مستقیم اجناسشان را در این نمایشگاهها عرضه کنند.

کد مطلب 1028162

