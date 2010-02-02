اولین خوابگاه غیردولتی دانشجویی در سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح این خوابگاه دانشجویی گفت: استان سمنان بر اساس برنامه چشم انداز توسعه استان دانشجویان دانشگاه های استان باید به 120 هزار دانشجو در آینده برسد که 30 هزار دانشجو افزایش نسبت به تعداد دانشجویان حال حاضر استان را نشان می دهد.

عباس رهی افزود: با افزایش تعداد دانشجویان و کیفی سازی دانشگاه ها استان سمنان به عنوان قطب علمی و فرهنگی در کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که فناوری اطلاعات به معنای واقعی اتفاق بیافتد، گفت: پژوهش و فناوری و تولید علم را باید جدی بگیریم.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان نیز در این آیین گفت: این مجموعه خوابگاهی به عنوان اولین مجموعه خوابگاه غیردولتی در استان است که توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

دکتر محمدحسن یوسفی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی در سند چم انداز توسعه استان سمنان توسعه آموزش عالی است، گفت: توسعه آموزش عالی نیازمند توسعه زیرساخت های لازم است.

وی با بیان اینکه دانشگاه سمنان از نظر خوابگاهی وضع مطلوبی دارد، گفت: حدود 75 درصد جمعیت دانشجویان واجد شرایط در دانشگاه سمنان از خوابگاه استفاده می کنند که این وضعیت با بهره برداری از پروژه های در دست ساخت به 80 درصد خواهد رسید.

یوسفی با اشاره به اینکه نرم استفاده از خوابگاه دانشجویی در دانشگاه های وزارت علوم 40 درصد دانشجویان واجد شرایط است، گفت: دانشگاه سمنان دو برابر نرم وزارت علوم را تحت پوشش داده است.

وی افزود: این مجموعه در سه هزار مترمربع زیربنا، شش طبقه و 23 واحد مستقل در مدت زمان 20 ماه به بهره برداری رسیده است که ظرفیت 300 دانشجو را دارد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان یادآور شد: برای احداث این خوابگاه 15 میلیارد ریال هزینه شده است که برای ساخت این خوابگاه به عنوان بنگاه های زودبازده از تسهیلات بانکی نیز استفاده کرده است.

این خوابگاه توسط دو بانوی فرهنگی بازنشسته در سمنان ایجاد و سرپرستی می شود.