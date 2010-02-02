۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

بی اطلاعی مدیرکل از آمار حوزه فعالیت خود در وزارت علوم

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به سمنان هنگامی که با سئوالات خبرنگاران مواجه شد عنوان کرد که آمادگی مصاحبه با خبرنگاران را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر مجتبی بذرافشان مقدم مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح اولین خوابگاه دانشجویی غیردولتی در سمنان در مواجهه با خبرنگاران مهر و ایرنا برای مصاحبه گفت: قرار بر مصاحبه نبود که با پاسخ خبرنگاران مبنی بر اینکه اینگونه مصاحبه ها عادی است و قراری نمی خواهد مواجه شد.

این مسئول در پاسخهای خود بدون اشاره به آمارها با پاسخ های کلیشه ای و کلی به سئوالات جواب داد.

مدیرکل امور دانشجویان وزارت علوم که در نخستین روز از دهه فجر به سمنان سفر کرده بود حتی آماری از تعداد افتتاح ها و پروژه های این وزارتخانه در حوزه فعالیت خود نداشت.

بذرافشان مقدم همچنین بدون ارائه و ذکر آمار در خصوص طرح نهضت ساخت خوابگاه در خصوص آمار تعداد دانشجویان وزارت علوم نیز بعد از تعلل در ارائه جواب و با بیان اینکه آمار ارائه شده از دانشجویان همیشه پراکنده است به عدد سه میلیون و 500 هزار نفری برای دانشجویان تحت پوشش صندوق رفاه اشاره کرد.

