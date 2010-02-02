بی اطلاعی مدیرکل از آمار حوزه فعالیت خود در وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر مجتبی بذرافشان مقدم مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح اولین خوابگاه دانشجویی غیردولتی در سمنان در مواجهه با خبرنگاران مهر و ایرنا برای مصاحبه گفت: قرار بر مصاحبه نبود که با پاسخ خبرنگاران مبنی بر اینکه اینگونه مصاحبه ها عادی است و قراری نمی خواهد مواجه شد.

این مسئول در پاسخهای خود بدون اشاره به آمارها با پاسخ های کلیشه ای و کلی به سئوالات جواب داد.

مدیرکل امور دانشجویان وزارت علوم که در نخستین روز از دهه فجر به سمنان سفر کرده بود حتی آماری از تعداد افتتاح ها و پروژه های این وزارتخانه در حوزه فعالیت خود نداشت.

بذرافشان مقدم همچنین بدون ارائه و ذکر آمار در خصوص طرح نهضت ساخت خوابگاه در خصوص آمار تعداد دانشجویان وزارت علوم نیز بعد از تعلل در ارائه جواب و با بیان اینکه آمار ارائه شده از دانشجویان همیشه پراکنده است به عدد سه میلیون و 500 هزار نفری برای دانشجویان تحت پوشش صندوق رفاه اشاره کرد.