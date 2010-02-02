به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به سفارش گروه معارف شبکه دو و به تهیه‌کنندگی عباس غلامی تهیه می‌شود و داستان درباره زندگی دکتر میلاد رئوف متخصص و جراح قلب است که بنا به دلایلی با همسرش دچار مشکل شده و قصد جدایی دارد، اما زندگی او با ورود رضا راننده تاکسی دچار تحول می‌شود.

فیلم "باور" قرار است پنج اسفندماه مصادف با آغاز امام حضرت ولیعصر (عج) از شبکه دو روی آنتن برود. در این فیلم یوسف مرادیان، عزت‌الله رمضانی‌فر، سودابه بیضایی، حسن اسدی، محمد ستاری، کاظم افرندنیا، حشمت آرمیده، پریسا گلدوست و ... بازی می‌کنند.

لوکیشن فیلم تلویزیونی "باور" تهران و قم است و دیگر عوامل آن عبارتند از نویسنده: عباس غلامی و بهرام درخشان، تدوین و مدیر تصویربرداری: رضا محمدی، صدابردار: احسان افشاریان، موسیقی: هوتن جوادی، طراج چهره پردازی: محمد قمی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا خلیلی، مشاور و کارشناس مذهبی: حجت الاسلام علی اکبر صفرپور،آ ناظر کیفی: محمد عینی زاده موحد و مجری طرح: سازمان دانش آموزی شهر تهران.