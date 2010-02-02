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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

دهه فجر؛

چهار پروژه در دانشگاه سمنان به بهره برداری می رسد

چهار پروژه در دانشگاه سمنان به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه سمنان گفت: به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چهار پروژه عمرانی این دانشگاه به بهره برداری می رسد.

دکتر علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان در حاشیه بهره برداری از اولین خوابگاه دانشجویی غیر دولتی در سمنان گفت: ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه سمنان، سالن غذا خوری مرکزی پردیس اصلی دانشگاه، سکوهای استادیوم ورزشی دانشگاه و کارگاه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه سمنان پروژه های آماده بهره برداری این دانشگاه است.

وی افزود: ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه سمنان با زیر بنای چهار هزار متر مربع در پنج طبقه و با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد و 560 میلیون ریال از محل در آمدهای عمومی دانشگاه طی سه سال احداث رسیده است.

به گفته وی، سالن غذا خوری پردیس اصلی دانشگاه نیز با زیر بنای سه هزار و 335 متر مربع در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد از محل اعتبارات مربوط به سفر مقام معظم رهبری در دو سال به اتمام رسید.

خیرالدین تصریح کرد: کارگاه طراحی صنعتی دانشکده هنر دانشگاه سمنان نیز زیر بنای یک هزار و 300 متر مربع با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال از محل در آمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه ساخته شده است و برای رشته تازه تاسیس طراحی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

کد مطلب 1028180

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