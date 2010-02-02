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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۹

آزمایش موشکی آمریکا در اقیانوس آرام شکست خورد

آزمایش موشکی آمریکا در اقیانوس آرام شکست خورد

فرماندهی پایگاه دریایی نیروی هوایی آمریکا از آزمایش ناموفق موشک رهگیر در اقیانوس آرام خبر داد که این آزمایش برای رهگیری موشک بالستیک ایرانی شبیه سازی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرماندهی پایگاه دریایی نیروی هوایی آمریکا "واندنبرگ" اعلام کرد که آزمایش یکی از بخش های سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اقیانوس آرام موفقیتی نداشته است.

آمریکا اعلام کرده است که این آزمایش برای شبیه سازی رهگیر یک موشک بالستیک ایرانی بوده که شکست خورده است

ارتش آمریکا اواخر روز دوشنبه از کواجالین در جزایر مارشال یک موشک شلیک کرد که قرار بود پس از شش دقیقه ضدموشکی از سکوی زمینی در پایگاه واندنبرگ در کالیفرنیا آن را رهگیری کند.

طی آزمایش که در چارچوب برنامه ایجاد سیستم دفاع ضدموشکی زمینی برای رهگیری موشک های بالستیکی در میانه مسیر  انجام شد، هر دو موشک درست کار کردند، اما در اطلاعیه گفته می شود که به وظایف محول شده از سوی روسای آژانس دفاع ضدموشکی آمریکا عمل نشد، چرا که در کار ایستگاه راداری چند منظوره مستقر در دریا نقص بوجود آمد.

در حال حاضر متخصصین آمریکایی به روشن سازی دلایلی که منجر به اختلال در کار ایستگاه شد، می پردازند.

کد مطلب 1028188

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